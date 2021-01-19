На Черноморском побережье Кубани задержаны 11 пассажирских поездов

Сегодня в 06.50 на участке Туапсе - Адлер в районе остановочного пункта Водопадный из-за падения постороннего предмета на провода контактной сети были задержаны 11 пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

"В их числе поезда № 802 "Ласточка" Адлер - Краснодар, № 814 "Ласточка" Адлер - Майкоп, № 821 "Ласточка" Краснодар - Имеретинский Курорт, № 6802 Имеретинский Курорт - Туапсе, № 6803 Туапсе - Имеретинский Курорт, 6003 Туапсе - Аэропорт Адлер, № 169 Москва - Роза Хутор, № 35 Санкт-Петербург - Адлер, № 87 Нижний Новгород - Адлер, № 407 Челябинск - Адлер, № 103 Москва - Адлер", - говорится в сообщении.

Сейчас задержки поездов составляют до полутора часов.

Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов.

Северо-Кавказская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.