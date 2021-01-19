Суд арестовал подозреваемого в расхищении "самолета Судного дня"

В Таганроге городской суд вынес постановление о заключении под стражу подозреваемого в краже радиотехнического оборудования из самолета Ил-80. В результате хищения ущерб составил более одного миллиона рублей.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Таганрогского городского суда, в ходе заседания суд удовлетворил ходатайство следственного органа и арестовал подозреваемого до 4 марта.

Напомним, что в декабре прошлого года сотрудники авиационного научно-технического комплекса имени Бериева сообщили в полицию, что неизвестные разворовали прибывший на капитальный ремонт воздушный пункт управления войсками - в просторечии "самолет Судного дня".

Данное неофициальное название воздушное судно получило из-за того, что предназначался для обеспечения действий высшего военного и политического руководства СССР. Всего выпущено четыре самолета данного типа.