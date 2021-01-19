Ямальские энергетики вручили подарки детям

Сотрудники АО "Ямалкоммунэнерго" посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Доверие" в Салехарде, подарили детям сладкие подарки.

Компания оказывает всестороннюю помощь центру на протяжении нескольких лет. В этот раз к приходу гостей ребята подготовили стихотворения и устроили чаепитие.

"Искренне благодарим вас и ваш коллектив за доброе и внимательное отношение к детям, посещающим наш центр. Своим участием вы дарите им не только материальные блага в виде сладких подарков, но и радость, улыбки и веру в чудо!", - отметила руководитель центра "Доверие" Светлана Яр, обращаясь к энергетикам.

Подарки также получили детишки из школы-интерната с. Белоярск.

Энергокомпания "ТВЭС" (дочернее предприятие "Ямалкоммунэнерго") тоже начала год с добрых дел. Новогодние подарки в количестве 25 штук были доставлены в Воскресную школу Храма в честь святого мученика Василия Мангазейского в селе Красноселькуп. В квартирах детей-сирот, получивших жилье в этом населенном пункте, были бесплатно выполнены работы по замене тепло- и водосчетчиков.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"