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19.01.2021 15:52

Ямальские энергетики вручили подарки детям

Сотрудники АО "Ямалкоммунэнерго" посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Доверие" в Салехарде, подарили детям сладкие подарки.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

Компания оказывает всестороннюю помощь центру на протяжении нескольких лет. В этот раз к приходу гостей ребята подготовили стихотворения и устроили чаепитие.

"Искренне благодарим вас и ваш коллектив за доброе и внимательное отношение к детям, посещающим наш центр. Своим участием вы дарите им не только материальные блага в виде сладких подарков, но и радость, улыбки и веру в чудо!", - отметила руководитель центра "Доверие" Светлана Яр, обращаясь к энергетикам.

Подарки также получили детишки из школы-интерната с. Белоярск.

Энергокомпания "ТВЭС" (дочернее предприятие "Ямалкоммунэнерго") тоже начала год с добрых дел. Новогодние подарки в количестве 25 штук были доставлены в Воскресную школу Храма в честь святого мученика Василия Мангазейского в селе Красноселькуп. В квартирах детей-сирот, получивших жилье в этом населенном пункте, были бесплатно выполнены работы по замене тепло- и водосчетчиков.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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