На Урале участника турнира попросили убрать с майки неэтичную надпись

В Челябинске на турнире по прыжкам в высоту памяти Лукашевича и Середкина легкоатлета Алексея Фадеева попросили убрать с майки неэтичную надпись. Об этом во вторник со ссылкой на пресс-центр соревнований сообщили в ТАСС.

- На первую попытку Алексей Фадеев вышел в форме, на которой была надпись "Death like sweet". Организаторы обратили внимание на эту надпись и попросили спортсмена ее убрать, посчитав, что такая надпись неэтична, тем более на форме сборной России", - сообщили собеседники агентства.

Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту и с шестом открылись в Челябинске уже в 39 раз и традиционно собирают из лучших легкоатлетов России. В этом году в них приняли участие 123 спортсмена, в том числе трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, олимпийская чемпионка Анна Чичерова, призеры чемпионатов мира Михаил Акименко и Илья Иванюк.

Всего легкоатлеты должны разыграть 15 комплектов наград в разных видах и возрастных категориях.