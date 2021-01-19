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19.01.2021 14:41
Рубрика: Происшествия

В Челябинске загорелось крупное деревообрабатывающее предприятие

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске возник пожар на крупном деревообрабатывающем производстве. Персонал в количестве 250 человек самостоятельно покинул цех. По предварительным данным пострадавших нет, сообщили во вторник в ГУ МЧС региона.

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- Информация о пожаре на производстве поступила сегодня в 12.25, - передает пресс-служба чрезвычайного ведомства. - По первоначальным данным, возгорание началось в емкости для опилок, которая совмещена техническим трубопроводом с цехом деревообработки. Из цеха самостоятельно эвакуировались 250 человек. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Огнеборцы проверили все помещения цеха и смежные бункеры с использованием тепловизоров, в работах задействован автомобиль дымоудаления. По последним данным, угрозы распространения огня нет.

На месте происшествия работают 85 пожарных и 26 единиц техники. Причина возгорания устанавливаются.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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