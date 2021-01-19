В Челябинске загорелось крупное деревообрабатывающее предприятие

В Челябинске возник пожар на крупном деревообрабатывающем производстве. Персонал в количестве 250 человек самостоятельно покинул цех. По предварительным данным пострадавших нет, сообщили во вторник в ГУ МЧС региона.

- Информация о пожаре на производстве поступила сегодня в 12.25, - передает пресс-служба чрезвычайного ведомства. - По первоначальным данным, возгорание началось в емкости для опилок, которая совмещена техническим трубопроводом с цехом деревообработки. Из цеха самостоятельно эвакуировались 250 человек. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Огнеборцы проверили все помещения цеха и смежные бункеры с использованием тепловизоров, в работах задействован автомобиль дымоудаления. По последним данным, угрозы распространения огня нет.

На месте происшествия работают 85 пожарных и 26 единиц техники. Причина возгорания устанавливаются.