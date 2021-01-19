В 2020 году объем рынка автомобилей с пробегом в РФ вырос на 1,7%

Рынок легковых автомобилей с пробегом вырос в 2020 году на 1,7% - до 5,5 млн единиц. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат". По итогам декабря 2020 года объем вторичного рынка легковушек увеличился на 16,6%.

Лидером рынка остается отечественная марка Lada, на долю которой в 2020 году пришлось 23% от общего объема перепродаж, что на 4,7% ниже показателя годичной давности. Лучшей иномаркой на этом рынке вновь стала японская Toyota, чей результат равен 619,7 тысячи подержанных экземпляров (рост 3,7%). Замыкает тройку лидеров еще один японский бренд - Nissan - 315,5 тысячи штук (рост 3,8%). В первую пятерку также попали корейские Hyundai 305,3 тысячи перепродаж (рост 7,3%) и KIA с 298,9 тысячи перепродаж (рост 12,8%).

Восемь из десяти марок-лидеров рынка показали в прошлом году положительную динамику, причем наибольший рост (свыше 10%) отмечается у Kia. Максимальный спад произошел у лидера рейтинга - российской Lada (минус 4,7%). Кроме того, в "отрицательную" зону попал также Ford (минус 1,4%).

Самой популярной моделью на вторичном рынке в 2020 году впервые стал Ford Focus. Его объем перепродаж достиг 130,7 тысячи машин - на 1,8% меньше, чем в 2019 году. На второе место опустилась российская Lada 2114, которая удерживала первенство в этом сегменте рынка с 2014 года. Третьим стал Hyundai Solaris.

Эксперты также отмечают, что по итогам декабря 2020 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России вырос на 16,6% - до 536,8 тысячи единиц техники.