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19.01.2021 15:01
Рубрика: Власть

В Кремле пока нет позиции по "ковид-паспортам"

Текст: Кира Латухина

Тема "ковид-паспортов" прорабатывается, заявили в Кремле. Но единой позиции по ней пока нет - как в России, так и за рубежом. "Сама по себе идея введения "ковидных паспортов", идея попытаться как-то унифицировать эти походы с другими странами существует", - подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что на пресс-конференции Владимиру Путину задавали такой вопрос, и тема была прописана в поручениях по итогам.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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"Так или иначе какой-то официальной позиции сейчас нет... Но тема циркулирует, ее прорабатывают", - пояснил Песков. "Безусловно, коронавирус создал новую реальность, в которой мы все живем и будем жить еще неопределенное время. Поэтому прорабатываются разные варианты, чтобы как-то облегчить нашу жизнь в этих условиях", - уточнил он.

Говоря о предложениях в ряде регионов по QR-кодам для вакцинированных от коронавируса, Песков заметил, что здесь нужны дополнительные разъяснения - для чего, с какой целью это делается, что это будет давать тем, у кого такие коды есть, и чего будут лишены те, у кого их нет. "Это повод для проактивной информационной кампании, чтобы действительно разъяснять суть обсуждений и не давать место различным кривотолкам и неправильной информации в этой связи", - считает он.

Вопрос регулирования возможности выезда из России для тех, у кого будут "ковидные паспорта", не обсуждается. "Там же речь была о том, когда задавали вопрос (на пресс-конференции президента - прим. "РГ"), что поскольку действуют, а в некоторых странах и имеют тенденцию к ужесточению ограничения на передвижение, отсутствует транспортное и авиасообщение..., то идея как раз была такая, чтобы страны гипотетически могли бы договориться о том, что люди, имеющие некие "паспорта", могли бы свободно передвигаться, если страны с этим согласятся с точки зрения эпидемиологической безопасности", - напомнил Песков. "Мы пока далеки от единой точки зрения на этот счет, пока каких-либо единых подходов или единого мнения на этот счет нет", - заключил он.

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