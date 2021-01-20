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Рубрика: В мире

91-летний экс-премьер Франции предстал перед судом по обвинению в откатах

Текст: Максим Макарычев

Бывший премьер-министр Франции Эдуард Балладюр во вторник предстал перед судом по обвинению в финансировании своей неудавшейся президентской кампании 1995 года, связанном с незаконными откатами от международных сделок с оружием.

Фото: gettyimages
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91-летний Балладюр является последним высокопоставленным французским политиком, который оказался на скамье подсудимых в ходе расследования так называемого дела Карачи, которое более 25 лет отравляло политическую жизнь страны. Оно было названо по имени пакистанского города, где в мае 2002 года был взорван автобус с французскими военными инженерами. В результате теракта погибли 15 человек, в том числе 11 сотрудников французской военно-морской группы, напоминает Guardian. Сначала в организации теракта заподозрили "Аль-Каиду" (группировка запрещена в РФ - Прим. ред.), но позже появилось сообщение, что взрыв был осуществлен в отместку за невыплату взяток, обещанных французскими официальными лицами. На выборах 1995 года победил Жак Ширак, который немедленно отменил выплату комиссионных по сделкам с оружием.

Скандал вращается вокруг обвинений в коррупции в связи с двумя французскими оружейными контрактами 1990-х годов в последние годы президентства Франсуа Миттерана, когда Балладюр был премьер-министром. Трое бывших правительственных чиновников были среди шести человек, признанных виновными в июне по обвинениям, связанным с откатами от продажи подводных лодок Пакистану и фрегатов Саудовской Аравии, подписанным в период с 1993 по 1995 год. Откаты оцениваются примерно в 13 миллионов франков, на сегодняшний день это почти 2 миллиона евро, из которых 10 миллионов франков пошли в виде денежных пожертвований на кампанию Балладюра. Среди признанных виновными были Николя Базир, бывший руководитель кампании Балладюра, Рено Доннедье де Вабре, бывший советник министра обороны Франсуа Леотара, а также Тьерри Гобер, бывший советник тогдашнего министра бюджета, а затем президента Франции Николя Саркози, который проходил по делу Карачи свидетелем.

Базир и Доннедье де Вабре были приговорены к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Ливанский посредник Зиад Такиеддин был приговорен к пяти годам тюремного заключения, однако в настоящее время он укрывается в Ливане, у которого нет договора об экстрадиции с Францией. Сторона обвинения заявила, что ответчики не могли проигнорировать тот факт, что более 10 миллионов франков - эквивалент 1,6 миллиона евро, которые попали на счета предвыборной кампании Балладюра, имели "сомнительное происхождение". Взятки при сделках с оружием были обычным явлением во Франции в 1990-е годы, отмечают аналитики.

Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Сам Балладюр не сделал никаких заявлений, появившись перед журналистами у здания суда. Бывший премьер Франции, которому было предъявлено обвинение в соучастии в предполагаемой растрате государственных средств, ранее отрицал какие-либо правонарушения, заявив, что не знал ни о каких откатах и не отвечал за подробности финансового положения президентской кампании. Он сказал следователям, что, по его мнению, массовые денежные вливания в его избирательные фонды были получены от продажи футболок на митингах и собраниях. В октябре прошлого года Конституционный суд Франции на основании недавно открытых архивов указал на то, президентская кампания 1995 года, вероятно, является наиболее спорной с точки зрения финансирования выборов в современной истории Франции.

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