Американские СМИ сообщают о хаосе в процессе вакцинации в США

В статье рассказывается, что в Южном Техасе мужчине пришлось ночевать в машине две ночи подряд, чтобы не потерять свое место в огромной очереди на вакцинацию, в которую записано несколько сотен человек. В западном районе штата Кентукки жители заранее регистрировались на вакцинацию в интернете, но после прибытия на место обнаруживали, что их вакцину уже ввели тем, кто не был записан на прием. В штате Нью-Мексико на "горячую линию" звонило слишком много людей, и администрации штата пришлось нанять больше операторов, чтобы отвечать на эти звонки.

Самый большой вопрос в ходе вакцинации от коронавируса в США заключается в том, как сделать прививку тем, кто имеет на нее право. Согласно данным центров США по контролю и профилактике заболеваний, к утру 15 января по местному времени по стране было распределено около 31 миллиона доз вакцин, но только примерно 12 миллионов были поставлены.

В статье указывается, что администрация предоставила вакцины всем штатам страны и каждый штат устанавливает свою норму и определяет, кто должен быть вакцинирован в первую очередь. В связи с этим местные ведомства здравоохранения, больницы и поставщики фактически управляют логистическим процессом, но они, возможно, не могут эффективно справиться с этим. В результате возник хаос, и несогласованный процесс вызывает разочарование и недоумение по всей стране.