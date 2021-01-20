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Apple создала новый метод идентификации личности

Текст:   Иван Черноусов
20.01.2021,  
12:40

Apple получила новый патент, который связан с биометрической системой аутентификации пользователей по лицу. Новое поколение сканера Face ID использует тепловую карту лица. Об этом сообщает портал Gizmochina.com.

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Одним из главных недостатков существующей технологии является то, что дополнительные аксессуары вроде маски для лица могут осложнить процесс идентификации личности. В новой версии датчика будет использоваться уникальная тепловая "подпись" человека, что позволит владельцам смартфонов разблокировать гаджет в любой момент, не снимая маску.

Выход нового поколения iPhone ожидается осенью этого года.