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20.01.2021,  
19:37
Текст:  Алексей Моисеев

Армия Нигерии не откажется от Т-72 из-за новых китайских танков

Нигерийская армия, закупив новейшие китайские танки VT-4, не планирует отказываться от уже имеющихся Т-72. По имеющимся данным, в войсках продолжается находиться более четырех десятков "семьдесят вторых".

Они достаточно хорошо освоены экипажами, отличаются надежностью и более просты в эксплуатации.

Эта техника активно участвует в операциях, регулярно проводимых правительственными силами против террористических формирований.

По мнению военных экспертов, большим недостатком является то, что только Т-72АВ (всего 12 штук) оснащены навесной динамической защитой "Контакт-1".

Более совершенные VT-4 оборудованы "реактивной броней" нового поколения. Считается, что она способна нейтрализовывать тандемные боевые части реактивных гранат и противотанковых управляемых ракет.

Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости
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Однако у китайских машин слабо прикрыты бортовые и кормовые проекции корпуса, что может сыграть роковую роль в ходе боевых действий. Вероятно, получив первоначальный опыт, нигерийские военные потребуют установить хотя бы решетчатые противокумулятивные экраны.

Недавно сообщалось, что эти танки и 122-мм самоходные артиллерийские установки SH2, также прибывшие из Поднебесной, впервые приняли участие в сражении с боевиками террористической организации "Боко Харам" (запрещена в РФ). Правда, пока информации о подробностях этого дебюта не появилось.

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