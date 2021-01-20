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20.01.2021 19:17
Рубрика: Спорт

"Аталанта" с Миранчуком не смогла обыграть "Удинезе"

Текст: Максим Домчев
"Аталанта" с Алексеем Миранчуком, впервые вышедшем в стартовом составе в Серии А, сыграла вничью с "Удинезе" - 1:1.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В среду "Аталанта" проводила перенесенный гостевой матч 10-го тура чемпионата Италии против "Удинезе". Впервые за время нахождения в клубе из Бергамо полузащитник сборной России Алексей Миранчук вышел в стартовом составе в матче Серии А.

Счет был открыт уже на первой минуте встречи. Отличился аргентинский игрок хозяев Роберто Перейра. Гости смогли отыграться лишь незадолго до окончания первой половины встречи. Автором забитого мяча стал колумбийский нападающий Луис Мурьель.

Во втором тайме счет не изменился. Миранчук был заменен на словенца Йосипа Иличича.

После этого матча в активе "Аталанты" стало 33 очка. Команда занимает восьмое место, хотя в случае победы могла бы оказаться на третьей позиции.

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