"Аталанта" с Миранчуком не смогла обыграть "Удинезе"

"Аталанта" с Алексеем Миранчуком, впервые вышедшем в стартовом составе в Серии А, сыграла вничью с "Удинезе" - 1:1.

В среду "Аталанта" проводила перенесенный гостевой матч 10-го тура чемпионата Италии против "Удинезе". Впервые за время нахождения в клубе из Бергамо полузащитник сборной России Алексей Миранчук вышел в стартовом составе в матче Серии А.

Счет был открыт уже на первой минуте встречи. Отличился аргентинский игрок хозяев Роберто Перейра. Гости смогли отыграться лишь незадолго до окончания первой половины встречи. Автором забитого мяча стал колумбийский нападающий Луис Мурьель.

Во втором тайме счет не изменился. Миранчук был заменен на словенца Йосипа Иличича.

После этого матча в активе "Аталанты" стало 33 очка. Команда занимает восьмое место, хотя в случае победы могла бы оказаться на третьей позиции.