Десятки тысяч опрошенных назвали единственное, что нужно для счастья

Ученые из Пенсильванского университета (США) провели исследование, чтобы узнать, зависит ли ощущение счастья от количества денег. Его результаты опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Старший научный сотрудник Wharton School этого университета Мэтт Киллингсворт задался непростыми вопросами. Ведет ли заработок большего количества денег к большему благосостоянию? Перестает ли доход иметь значение выше некоторого скромного порога, или более высокий доход связан с более высоким благосостоянием? Влияет ли доход в первую очередь на оценку людьми своей жизни (оценочное благополучие) или он также влияет на то, как люди чувствуют себя в течение повседневных моментов своей жизни (переживаемое благополучие)?

Ученый создал специальное мобильное приложение, с помощью которого провел опрос с участием более 33 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет. В случайно выбранные моменты в течение дня они отвечали на короткие вопросы, например: "Как вы себя чувствуете сейчас?", "Насколько вы в целом удовлетворены жизнью?" по шкале от "очень плохо" до "чрезвычайно хорошо".

Если ранее бытовало мнение, что для счастья человеку нужно иметь определенный доход, то новое исследование показало, что никакого порога, после которого деньги перестают иметь значение, у человека нет.

Уникальность работы пенсильванцев в том, что они сделали срез "переживаемого благополучия" - то есть ощущения счастья и удовлетворенности жизнью "здесь и сейчас".

Для этого они ввели дополнительные критерии оценки благополучия, включающие 12 чувств и эмоций: уверенность, воодушевление, гордость или страх, скуку, грусть. Получив более 1700 отчетов, ученые сопоставили результаты опросов с реальным уровнем благосостояния каждого из участников.

В итоги исследователи делают вывод, что ощущение счастья напрямую зависит от уровня жизни, и чем выше у человека доходы, тем крепче его ощущение благополучия и в целом чувство контроля над жизнью.

Однако он проводит границу между ощущением счастья и самим счастьем: "Люди, которые отождествляли деньги и успех, были менее счастливы, чем те, кто этого не делал. Я также выяснил, что люди, которые зарабатывали больше денег, и работали дольше, поэтому чувствовали большую нехватку времени", отметил Мэтт Киллингсворт.