Барышня тридцати лет от роду живёт с родителями и продаёт напитки в хипстерской кофейне, а по ночам перевоплощается и вершит своеобразное правосудие. Как следует расфуфырившись, она идёт в клуб или бар, притворяется сильно пьяной и ждёт, пока какой-нибудь мужчина не обратит на неё внимание. Далее мужчина этот вызывает такси и везёт её к себе, там дополнительно ещё подпаивает и давай приставать. А она такая - хоба! - и совершенно трезвым голосом ему говорит: "Что ж ты, подлец, творишь?" И потом, наутро, записывает имя его в специальный блокнотик и палочку пририсовывает.

Трейлер фильма "Девушка, подающая надежды", да и сам фильм недвусмысленно намекают, что в промежутке между грозной словесной отповедью и утренним ритуалом документирования в отношении подлеца совершается некая экзекуция. Но нет, ничего подобного. Максимум проводится воспитательная беседа. Зачем тогда это всё? Ну, либо барышня надеется таким образом направить озабоченных жлобов на путь исправления, посеяв в их головах семена разума, либо она конкретно тронулась умом, либо просто наивная дура, которая чудом ещё не нарвалась на по-настоящему конченного отморозка. Впрочем, означенные пункты, во-первых, не являются взаимоисключающими, а во-вторых, описанное странное хобби - всего лишь часть экспозиции, почти никак не связанная с дальнейшим развитием событий.

Завязка же такова. Когда-то главная героиня училась в медвузе на пятёрки, у неё там была лучшая подруга, и однажды ту подругу изнасиловали одногруппники. Жалобы не дали никаких результатов, дело замяли, а подруга всего этого не выдержала. Спустя годы главная героиня узнаёт, что тот, кто принимал в надругательстве самое активное участие, собрался жениться, и решает отомстить. Всем по порядку: деканше вуза, которая закрыла на жалобу глаза, бывшей сокурснице, которая тоже на инцидент неправильно отреагировала, адвокату, который помог негодяям отмазаться, непосредственно самим негодяям. И мстит. Как правило, в том же неповторимом стиле, в каком вершит ночное правосудие. В стиле "ай-ай-ай, больше так не делай".

Фильм про месть без собственно мести - вот что такое в нескольких словах "Девушка, подающая надежды". Хотя, справедливости ради, до физической расправы пару раз чуть не доходит. Но не доходит. И негодяи таки получают по заслугам. Но в рамках правового поля. Ведь что может быть увлекательнее, что может доставить большее моральное удовлетворение, чем наблюдение за действиями, которые укладываются в рамки правового поля? Помните, как Невеста сначала со всеми обидчицами по душам побеседовала, объяснила им, в чём они не правы, а затем обратилась в полицию, и Билл сел в тюрьму? Знаменитая дилогия Тарантино "Посадить Билла". За это мы её и полюбили. За то, что всё там строго в рамках правового поля.

Травоядность фильма тем удивительнее, что занималась им Эмеральд Феннел, работавшая сценаристкой на сериале "Убивая Еву". Где, если кто не в курсе, белокурая русская киллерша виртуозно мочит всех направо и налево. А тут почему-то режим кота Леопольда включился. Причём одновременно с антипатриархальным турборежимом: все мужчины сволочи, женщин обижают, и даже единственный вроде бы положительный мужской персонаж, обаятельный детский хирург с лицом ангела, внезапно оказывается такой же сволочью, как и все остальные мужчины.

Оно бы и ладно, мы уже к такому привыкшие, эпоха миту, все дела, да и жанровым конвенциям - а речь вообще-то идёт о поджанровой категории "месть за изнасилование" - это, по большому счёту, не противоречит. Зато травоядность, работающая к тому же в одну сторону - то есть помирают только женщины, в мучениях притом, - противоречит не только жанровым конвенциям, но и ценностям как раз эпохи миту. Нехорошо получается: мужики домогаются, а им - всего лишь выговор с занесением в блокнот? Оппортунизмом попахивает, товарка Феннел.

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