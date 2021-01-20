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20.01.2021,  
11:48
Текст:  Антон Валагин

Индия купит у России истребители Миг-29 и Су-30

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Индия планирует приобрести в России 21 легкий истребитель МиГ-29 и 12 тяжелых самолетов Су-30МКИ, а также модернизировать с помощью Москвы имеющийся в распоряжении Нью-Дели флот из порядка 300 самолетов этих типов. Соответствующий запрос будет передан в "Рособоронэкспорт" в ближайшее время, пишет Times of India со ссылкой на источники в правительственном комитете по обороне.

Фото: youtube.com
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Миг-29 будут приобретаться по относительно низкой цене из числа российских самолетов, находящихся на хранении. Закупка позволит довести число истребителей этого типа в индийских ВВС до 59. С новыми Су-30МКИ количество тяжелых истребителей вырастет до 284. Получение новой авиатехники запланировано на 2024-2025 годы.

Уже имеющиеся Су-30 будут модернизированы - в частности, они получат новейшие средства радиоэлектронной борьбы, усовершенствованные радары и возможность применять сверхзвуковые ракеты BrahMos российско-индийской разработки.

Необходимость обновления авиапарка у индийских военных возникла в связи со снятием с вооружения устаревших МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-27. Без них численность истребительной авиации сократилась до 30 эскадрилий по 16-18 самолетов в каждой. Закупки российской техники и модернизация собственной позволят Нью-Дели развернуть 42 эскадрильи.

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Фото: РИА Новости
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