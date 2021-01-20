Указ главы Республики Ингушетия от 15 января 2021 года № 3 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Ингушетия от 12 января 2021 г. № 06-00-07/04-52-2021, протоколом заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Ингушетия от 14 января 2021 г. № 2-П и пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

а) в пункте 2:

в абзаце первом слова "по 15 января 2021 г. включительно" заменить словами "по 15 февраля 2021 г. включительно";

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) проведение на территории Республики Ингушетия публичных и массовых мероприятий, а также досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан;";

б) в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"3. Ограничить с 16 января по 15 февраля 2021 г. включительно:";

в подпункте "а" слова "после 19 часов 00 минут" заменить словами "после 21 часа 00 минут";

в) в пункте 4 слова "по 15 января 2021 г. включительно" заменить словами "по 15 февраля 2021 г. включительно".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Ингушетия М.Калиматов







