Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 20 января 2021 года № 6-УГ "О внесении изменения в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Новости

На Кубани театры и дома культуры откроются с 21 января 15:07
ЦБ РФ хочет прямо ограничить выдачу кредитов закредитованным гражданам 15:05
Москалькова выразила сожаление, что среди помилованных Трампом нет россиян 15:03
В КЧР объявили экстренное предупреждение из-за возможного схода лавин 15:02
На Урале потерявшую управление иномарку протаранил грузовик 14:39
Вышел тизер фильма о правительнице Скандинавии от создателей "Моста" 14:30
Росгвардия запустила флэшмоб в поддержку лыжника Александра Большунова 14:29
В России составили рейтинг самых оптимистичных городов 14:28
Путин поздравил Кадырова с уничтожением группы боевиков 14:23
Песков заявил о скорой отладке процесса вакцинации от коронавируса 14:16
Сериал "Сквозь снег" продлен на третий сезон 14:11
В Петербурге завели дело на мужчину, напавшего на врача поликлиники 14:10
Матвиенко: "Ковидные паспорта" в России не нужны 14:09
Песков заявил об отсутствии подготовки в Кремле к инаугурации Байдена 14:04
В Омской ракетной армии вакцинировали от COVID-19 около 3 тыс. военных 13:59
Вышел русский трейлер "Аферистки" с Розамунд Пайк и Динклэйджем 13:53
Володин рассказал о планах Госдумы на зарубежные поездки 13:51
Песков заявил о желании видеть Бута и Ярошенко на свободе 13:47
У Матвиенко обнаружены антитела к коронавирусу 13:45
"Острые козырьки" завершатся полнометражном фильмом 13:43
Володин рассказал о ходе вакцинации депутатов 13:42
Госпитализированный экс-футболист "Зенита" Малафеев: В целом все хорошо 13:42
Оператором экранизации The Last of Us станет россиянка Ксения Середа 13:42
В ходе спецоперации в Чечне уничтожили шестерых боевиков 13:37
Умерла актриса и режиссер Ренита Григорьева 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
20 января 2021 г.

Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 20 января 2021 года № 6-УГ "О внесении изменения в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" изменение, дополнив подпункт "а" пункта 2.6 после слов "по 24 января 2021 г." словами ", с 25 января 2021 г. по 7 февраля 2021 г., с 8 февраля 2021 г. по 21 февраля 2021 г.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией