Кортеж Джо Байдена прибыл к Капитолию

Кортеж будущего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис прибыл к Капитолию. Ожидается, что лидеры Конгресса встретят его у входа в здание. Согласно программе официальных мероприятий, Байден принесет присягу в качестве нового главы государства в 20:00 (мск).
Перед приездом будущих руководителей Белого дома в Капитолий прибыли бывшие президенты со своими супругами. В частности, Барак и Мишель Обама, Билл и Хилари Клинтон, а также Джордж и Лора Буш.
В торжественной церемонии примут участие американские звезды и знаменитости. Леди Гага, например, исполнит гимн США. Дженнифер Лопес и Джастин Тимберлейк также должны выступить перед приглашенной публикой.
JUST IN: President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris arrive at the U.S. Capitol for #InaugurationDay.— Good Morning America (@GMA) January 20, 2021
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