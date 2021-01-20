Кортеж Джо Байдена прибыл к Капитолию

Кортеж будущего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис прибыл к Капитолию. Ожидается, что лидеры Конгресса встретят его у входа в здание. Согласно программе официальных мероприятий, Байден принесет присягу в качестве нового главы государства в 20:00 (мск).

Перед приездом будущих руководителей Белого дома в Капитолий прибыли бывшие президенты со своими супругами. В частности, Барак и Мишель Обама, Билл и Хилари Клинтон, а также Джордж и Лора Буш.

В торжественной церемонии примут участие американские звезды и знаменитости. Леди Гага, например, исполнит гимн США. Дженнифер Лопес и Джастин Тимберлейк также должны выступить перед приглашенной публикой.