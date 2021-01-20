Левандовский, Месси и Роналду вошли в команду года по версии УЕФА

Европейский союз футбольных ассоциаций назвал команду года по итогам голосования болельщиков.

Всего в голосовании по определению 11 лучших игроков прошлого года приняло участие свыше шести миллионов человек.

Большинство игроков, вошедших в команду года, представляют мюнхенскую "Баварию" - пять человек.

Вратарем этой команды стал Мануэль Нойер ("Бавария", Германия). Полевые игроки: Йозуа Киммих ("Бавария", Германия), Серхио Рамос ("Реал", Испания), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Голландия), Альфонсо Дэвис ("Бавария", Канада), Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль", Испания), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити", Бельгия), Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия), Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Неймар ("Пари Сен-Жермен", Бразилия), Роберт Левандовски ("Бавария", Польша).