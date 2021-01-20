Минфин предложил расширить льготы по налогам для участников САР

Минфин опубликовал для обсуждения проект поправок в Налоговый кодекс, призванные усилить привлекательность специальных административных районов (САР) на островах Русский и Октябрьский во Владивостоке и Калининграде.

САР созданы для привлечения в российскую юрисдикцию оффшорных юрлиц с активами российского происхождения. После регистрации в САР они могут признаваться международными холдинговыми компаниями (МХК) и претендовать на налоговые льготы, в частности, на пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций в отношении дивидендных доходов.

Минфин предлагает смягчить критерии для организаций, претендующих на статус МХК при редомициляции в САР; изменить подход к налогообложению доходов от пассивной деятельности в отношении иностранных компаний, предоставив в ряде случаев право МХК платить налог на прибыль по ставке 5%; исключить из налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы от зарубежных проектов по добыче полезных ископаемых при соблюдении ряда условий.

Также Минфин предлагает закрепить в НК РФ стабилизационную оговорку, направленную на сохранение и неухудшение правил исчисления налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций на день приобретения участником САР статуса международной холдинговой компании.

Эти меры повысят востребованность САР, но при этом обеспечат баланс интересов государства и бизнеса с учетом проводимой политики по пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения, отмечает Минфин.