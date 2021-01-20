Москалькова выразила сожаление, что среди помилованных Трампом нет россиян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова с сожалением узнала об отсутствии россиян среди помилованных Дональдом Трампом.

- С большим сожалением сегодня узнала, что среди помилованных по амнистии президента Соединенных штатов Дональда Трампа не оказалось российских граждан, - прокомментировала амнистию американского президента российский омбудсмен.

Она, в частности, высказала сожаление о том, что не был освобожден наш соотечественник, экстрадированный в США Константин Ярошенко.

- Константин до сих пор находится в американской тюрьме, испытывает серьезные проблемы со здоровьем и может общаться с родными и близкими лишь по телефону, - цитируют РИА Новости слова омбудсмена, до этого неоднократно обращавшегося в защиту прав Константина Ярошенко как в органы государственной власти США, так и в международные правозащитные организации.

Отдельного внимания, по мнению Москальковой, заслуживают также судьбы россиян, которые не так давно были задержаны в Европе (по недоказанным обвинениям) и экстрадированы в США.

- Мы продолжаем бороться за их жизни и отстаивать права наших соотечественников, - сказала Татьяна Москалькова, пожалев при этом, что "узкие политические интересы вновь возобладали над голосом разума и гуманизма".