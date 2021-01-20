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Начались съемки финального сезона "Острых козырьков"

Новости
    20.01.2021, 13:26
Текст:   Юлия Авакова

Съемки британского гангстерского сериала о межвоенном лихолетье "Острые козырьки" (Peaky Blinders), шестой сезон которого, как оказалось, станет финальным, наконец-то начались.

Фото: Helen Sloan/ HBO
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Об этом сообщил исполнительный продюсер BBC Томми Балфин - его слова транслирует сайт peakyblinders.tv.

Он сказал, что очень рад старту съемочного процесса, выразил отдельную благодарность всем сопричастным за предпринятые ими усилия, которые позволили возобновить работу над сериалом, а также дал высокую оценку сценарию Стивена Найта, заверив, что шестой сезон станет достойным прощальным поклоном, венчающим телепроект.

В свою очередь другой продюсер, Кэрин Мэндабах, выступившая с похожим заявлением, завершила его воодушевляющими словами: с окончанием шестого сезона жизнь "Острых козырьков" определённо не закончится.

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