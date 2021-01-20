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20.01.2021,  
11:49
Текст:  Светлана Цыганкова

Начальник инженерных войск рассказал о новой и перспективной технике

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Почти 640 единиц инженерной техники, более 195 тысяч комплектов инженерного имущества и различных боеприпасов поступили на вооружение инженерных войск России в прошедшем году.

Пополнились войска и робототехническими средствами разминирования и пожаротушения - "Уран-6" и "Уран-14".

Об этом в преддверии Дня инженерных войск, который будут отмечать 21 января, газете "Красная звезда" рассказал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. Он отметил, что вообще система средств инженерного вооружения включает в себя свыше 600 наименований образцов и комплектов, при этом в их классификации - 75 типов.

В рамках гособоронзаказа войска получают современные средства - для разведки, скрытия и имитации, преодоления водных преград, минно-взрывных заграждений и других препятствий. Наряду с основными образцами инженерной техники военные осваивают и динамические тренажеры, учебные мультимедийные классы для подготовки специалистов.

Фото: Минобороны РФ
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Обновление инженерных войск продолжится и в 2021 году. Как добавил генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, военные получат 20 единиц роботов "Уран-6" и 17 - "Уран-14". Кроме того, продолжится работа по организации инженерных многофункциональных робототехнических комплексов - разминирования тяжелого класса ИМРТК-РТ, а также робот для штурма и разграждения ИМРТК-ШР.

Между тем военнослужащие морского инженерного полка Северного флота накануне праздника отработали практические навыки в условиях Арктики. Как сообщили в пресс-службе СФ, они выполнили задачи по противоминной разведке и уничтожению обнаруженных мин и фугасов на маршруте движения с использованием комплекта средств разведки и разминирования.

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