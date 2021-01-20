Обнародованы новые фотографии китайского стелс-беспилотника GJ-11

1/3— Jesus Roman (@jesusfroman) January 18, 2021
The first flight photo of the new GJ-11 Sharp Sword heavy reconnaissance and strike UAV developed by the Hongdu Aviation Industry Group (HAIG) aircraft corporation has been published on the Chinese social network weibo.
... pic.twitter.com/tW1PPqw0jh
Также GJ-11 показывали на закрытой выставке дронов, проводившейся на авиационной базе военно-воздушных сил НОАК Малань. Спутниковые фотографии просочились в Сеть в конце 2019 года.
По некоторым данным, этот дрон с реактивным двигателем, обладающий малой радиолокационной заметностью, разрабатывался длительное время авиастроительной корпорацией Hongdu Aviation Industry Group (HAIG).
Первый полет был совершен еще в 2013 году, в настоящее время он принят на вооружение.
Взлетный вес Sharp Sword может достигать 10000 кг. Масса боевой нагрузки составляет 2000 кг. При этом высокоточные боеприпасы могут находиться как на внешних, так и на внутренних узлах подвески.
При выполнении боевых задач он может разгоняться до 900-1000 км/ч. Боевой радиус составляет 1200 км. Максимальная дальность полета - 4000 км. Практический потолок - 12500 м. Размах крыла - 14 м.
Ранее китайские СМИ сообщали о создании еще одной невидимки - Sky Hawk. Правда, этот беспилотник - меньших размеров и способен поднять на высоту в 7 км всего лишь 370 кг полезной нагрузки.
Here is the more flight photos of the GJ-11 'Sharp Sword' Drone from #China 🇨🇳.— The Dead District (@TheDeadDistrict) January 19, 2021
Cruise speed: 1,000 km/h
Range: 4,000 km
Service ceiling: 12,500 m
Wingspan: 14 m
I'm not certain how authenticate are this images.#PLAAF
1/2 https://t.co/47FzbGgGsu pic.twitter.com/MTs7qJ0xkI