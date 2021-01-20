Пациентам необходима целостная экосистема медицинской помощи

Ориентация на пациента становится главной задачей всей системы здравоохранения, отметил модератор дискуссии, заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Это прослеживается как на федеральном, так и на региональном уровнях. И здесь важно проанализировать, как она формируется и каковы ее основные принципы.
Детальный анализ пациент-ориентированной модели здравоохранения представила в дискуссии президент компании "Такеда Россия" Елена Карташева.
- Характерной чертой пациент-ориентированной модели является расстановка приоритетов, когда интересы пациента стоят превыше всего. Сегодня доступность технологий и финансового обеспечения является необходимым, но не достаточным условием для достижения наилучших результатов терапии. Важен индивидуальный подход к пациенту. И, в первую очередь, это касается пациентов с редкими заболеваниями. В России пациент-ориентированное здравоохранение продолжает развиваться, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, и это крайне важно.
Одной из составляющих пациент-ориентированной модели является диагностика. Ранняя постановка диагноза позволяет своевременно начать лечение, снизить риск тяжелых осложнений и инвалидизации пациентов. Примером успешной реализации диагностического подхода можно назвать программу неонатального скрининга - в Российской Федерации она включает 5 наследственных заболеваний, а в некоторых регионах скрининг проводят по расширенному списку нозологий. Повышение доступности к инновационным методам лечения, по мнению Елена Карташевой, также важно для формирования пациент-ориентированного подхода. Необходимость внедрения во врачебную практику инновационных методов лечения обусловлена тем, что благодаря достижениям современной медицины значительно увеличилась продолжительность жизни пациентов, в том числе и пациентов с редкими заболеваниями. Например, пациенты с болезнью Фабри, получающие ферментозаместительную терапию, живут в среднем 77 лет, без нее - лишь до 60 лет. Пациенты с гемофилией 60 лет назад доживали в среднем до 20 лет, сейчас, получая современные препараты, живут до 80 лет. Внедрение инновационной терапии, безусловно, требует дополнительного финансирования, и сегодня существует много разных вариантов решения этой задачи - программы риск-шеринга, долгосрочные контракты и т.д. Это может быть актуально и для нашей страны, так как такой подход обладает рядом преимуществ: для государства - это повышение эффективности распределения средств и времени на проведение закупочных процедур, для производителя - защита инвестиций, вложенных в разработку и производство лекарств, и главное, для пациента - обеспечение устойчивости и бесперебойности поставок препаратов. Трансфер передовых технологий также способствует повышению доступности инновационной терапии, и многие компании это уже реализуют. Компания "Такеда", несмотря на все ограничения в период пандемии, запустила в прошлом году производство одного из инновационных препаратов для лечения множественной миеломы на своем заводе в Ярославле.
В пациент-ориентированную модель необходимо включить и разработку программ раннего доступа, благодаря которым пациенты получают необходимые лекарственные препараты до их регистрации в нашей стране. И в Российской Федерации такие программы уже действуют.
Программы, направленные на повышение доступности, напрямую связаны с комплексными мероприятиями до и после постановки диагноза, особенно это важно для пациентов с редкими заболеваниями, отметила Елена Карташева. К ним относятся программы по реабилитации, патронаж, консультирование самих пациентов и членов их семей, транспортировка к месту лечения и обратно, организация стационаров на дому, психологическая и эмоциональная поддержка - создание целостной пациент-ориентированной экосистемы. Она значительно повышает эффективность терапии и качество жизни пациентов. Наше государство уже обращает внимание на создание такой целостной системы, в которой будут учтены все потребности пациента, и нет сомнений, что этому вопросу будет уделяться еще больше внимания в будущем.
- Наверное, есть смысл создать рабочую группу при Минздраве России, чтобы установить прямой диалог между правительством, бизнесом, медицинским и пациенстким сообществами для разработки мер по созданию такой единой системы, которая будет способствовать получению своевременного и технологичного лечения каждым пациентом, - добавила Елена Карташева.
- Пациент-ориентированная модель, когда пациент и медработник взаимодействуют эффективно, абсолютно правильная, - подчеркнула в своем выступлении заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации Галина Изотова. - Однако ни в одной стране мира эта модель еще не реализована, пока она рассматривается как базовый принцип. Путь к ней должен быть настроен на защиту прав пациента - на возможность выбора врача, доступность всех медуслуг, независимо от места жительства.
- Пациент-ориентированная модель в нашем здравоохранении существует давно, наш принцип - лечить не болезнь, а больного - всегда провозглашался как базовый для врачей, - отметила в своем выступлении начальник центральной дирекции здравоохранения компании "РЖД" Елена Жидкова. - Однако сегодня возрастает важность постоянного обучения сотрудников медицинских организаций в целях развития пациент-ориентированной модели. 2020 год явился уникальным для внедрения цифровых, телемедицинских технологий, которые станут основой для дальнейшего развития.
Исполнительный директор компании Stada в регионе России и СНГ Штефан Эдер обратил внимание на три критерия, которым должна соответствовать пациент-ориентированная модель: эффективность затрат, результативность лечения и доступность любой медицинской помощи. Он также подчеркнул, что у России есть уникальный потенциал, который отличает ее от других стран: сильнейшие традиции и высокообразованные профессионалы, благодаря чему наша страна перенесла шторм пандемии лучше многих других стран.