Пациентам необходима целостная экосистема медицинской помощи

Завершившийся год прошел под знаком пандемии коронавируса нового типа. Она повлияла на весь мир - на экономику, бизнес, социальные вопросы, образ жизни людей и, в особенности, на системы здравоохранения. Анализу произошедших изменений был посвящен Гайдаровский форум 2021. В его программе более 10 мероприятий - лекций, семинаров, дискуссий - были посвящены медицинской тематике. Одной из самых актуальных стала экспертная дискуссия "На пути к пациент-ориентированной модели здравоохранения, или почему не все таблетки одинаково полезны". Эту тему, так или иначе, затрагивали все выступавшие на медицинских сессиях.

Ориентация на пациента становится главной задачей всей системы здравоохранения, отметил модератор дискуссии, заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Это прослеживается как на федеральном, так и на региональном уровнях. И здесь важно проанализировать, как она формируется и каковы ее основные принципы.

Детальный анализ пациент-ориентированной модели здравоохранения представила в дискуссии президент компании "Такеда Россия" Елена Карташева.

- Характерной чертой пациент-ориентированной модели является расстановка приоритетов, когда интересы пациента стоят превыше всего. Сегодня доступность технологий и финансового обеспечения является необходимым, но не достаточным условием для достижения наилучших результатов терапии. Важен индивидуальный подход к пациенту. И, в первую очередь, это касается пациентов с редкими заболеваниями. В России пациент-ориентированное здравоохранение продолжает развиваться, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, и это крайне важно.

Одной из составляющих пациент-ориентированной модели является диагностика. Ранняя постановка диагноза позволяет своевременно начать лечение, снизить риск тяжелых осложнений и инвалидизации пациентов. Примером успешной реализации диагностического подхода можно назвать программу неонатального скрининга - в Российской Федерации она включает 5 наследственных заболеваний, а в некоторых регионах скрининг проводят по расширенному списку нозологий. Повышение доступности к инновационным методам лечения, по мнению Елена Карташевой, также важно для формирования пациент-ориентированного подхода. Необходимость внедрения во врачебную практику инновационных методов лечения обусловлена тем, что благодаря достижениям современной медицины значительно увеличилась продолжительность жизни пациентов, в том числе и пациентов с редкими заболеваниями. Например, пациенты с болезнью Фабри, получающие ферментозаместительную терапию, живут в среднем 77 лет, без нее - лишь до 60 лет. Пациенты с гемофилией 60 лет назад доживали в среднем до 20 лет, сейчас, получая современные препараты, живут до 80 лет. Внедрение инновационной терапии, безусловно, требует дополнительного финансирования, и сегодня существует много разных вариантов решения этой задачи - программы риск-шеринга, долгосрочные контракты и т.д. Это может быть актуально и для нашей страны, так как такой подход обладает рядом преимуществ: для государства - это повышение эффективности распределения средств и времени на проведение закупочных процедур, для производителя - защита инвестиций, вложенных в разработку и производство лекарств, и главное, для пациента - обеспечение устойчивости и бесперебойности поставок препаратов. Трансфер передовых технологий также способствует повышению доступности инновационной терапии, и многие компании это уже реализуют. Компания "Такеда", несмотря на все ограничения в период пандемии, запустила в прошлом году производство одного из инновационных препаратов для лечения множественной миеломы на своем заводе в Ярославле.

В пациент-ориентированную модель необходимо включить и разработку программ раннего доступа, благодаря которым пациенты получают необходимые лекарственные препараты до их регистрации в нашей стране. И в Российской Федерации такие программы уже действуют.

Программы, направленные на повышение доступности, напрямую связаны с комплексными мероприятиями до и после постановки диагноза, особенно это важно для пациентов с редкими заболеваниями, отметила Елена Карташева. К ним относятся программы по реабилитации, патронаж, консультирование самих пациентов и членов их семей, транспортировка к месту лечения и обратно, организация стационаров на дому, психологическая и эмоциональная поддержка - создание целостной пациент-ориентированной экосистемы. Она значительно повышает эффективность терапии и качество жизни пациентов. Наше государство уже обращает внимание на создание такой целостной системы, в которой будут учтены все потребности пациента, и нет сомнений, что этому вопросу будет уделяться еще больше внимания в будущем.

- Наверное, есть смысл создать рабочую группу при Минздраве России, чтобы установить прямой диалог между правительством, бизнесом, медицинским и пациенстким сообществами для разработки мер по созданию такой единой системы, которая будет способствовать получению своевременного и технологичного лечения каждым пациентом, - добавила Елена Карташева.

- Пациент-ориентированная модель, когда пациент и медработник взаимодействуют эффективно, абсолютно правильная, - подчеркнула в своем выступлении заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации Галина Изотова. - Однако ни в одной стране мира эта модель еще не реализована, пока она рассматривается как базовый принцип. Путь к ней должен быть настроен на защиту прав пациента - на возможность выбора врача, доступность всех медуслуг, независимо от места жительства.

- Пациент-ориентированная модель в нашем здравоохранении существует давно, наш принцип - лечить не болезнь, а больного - всегда провозглашался как базовый для врачей, - отметила в своем выступлении начальник центральной дирекции здравоохранения компании "РЖД" Елена Жидкова. - Однако сегодня возрастает важность постоянного обучения сотрудников медицинских организаций в целях развития пациент-ориентированной модели. 2020 год явился уникальным для внедрения цифровых, телемедицинских технологий, которые станут основой для дальнейшего развития.

Исполнительный директор компании Stada в регионе России и СНГ Штефан Эдер обратил внимание на три критерия, которым должна соответствовать пациент-ориентированная модель: эффективность затрат, результативность лечения и доступность любой медицинской помощи. Он также подчеркнул, что у России есть уникальный потенциал, который отличает ее от других стран: сильнейшие традиции и высокообразованные профессионалы, благодаря чему наша страна перенесла шторм пандемии лучше многих других стран.