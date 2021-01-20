Новости

Посольство РФ направило в Госдеп США ноту из-за отключения связи 04:12
В Калифорнии распространился возникший в штате новый штамм коронавируса 03:37
В США перед инаугурацией Байдена похитили военную форму 03:05
Антонов назвал санкции против "Северного потока-2" недобросовестной конкуренцией 02:47
Трамп может лишиться членства в Гильдии киноактеров США 02:17
В США заявили о стремлении к продлению ДСНВ при Байдене 01:41
Меркель объявила о продлении карантина до 14 февраля 01:07
Сенат Италии выразил доверие правительству Конте 01:02
Жительница Таиланда получила 43 года тюрьмы за оскорбление монарха 00:51
В Италии нашли украденную копию картины Да Винчи 500-летней давности 00:40
CNN: Байдену передадут "ядерный чемоданчик" при любой инаугурации 00:32
Директор ЦРУ объявила о своей отставке 00:29
Эмир Кустурица заявил о желании привиться от COVID-19 "Спутником V" 00:22
91-летний экс-премьер Франции предстал перед судом по обвинению в откатах 00:22
Количество смертей от коронавируса в США превысило 400 тысяч 00:03
Минтранс ищет инвесторов для лоукостеров: первым может стать Сбербанк 19.01.2021
Экс-вратарь сборной Малафеев госпитализирован с тяжелым поражением легких 19.01.2021
Президенты России и Боливии обсудили "Спутник V" 19.01.2021
У Москвы-реки загорелся автомобиль 19.01.2021
Собянин установил прожиточный минимум в Москве 19.01.2021
Ростех открыл на Дальнем Востоке сервисный центр для SSJ-100 19.01.2021
В генконсульстве РФ в Нью-Йорке отключили 30 телефонных линий 19.01.2021
Слуцкий назвал бытовым хамством отключение связи в консульстве РФ в США 19.01.2021
РПЦ: Поражения в правах не привившихся от COVID-19 допустить нельзя 19.01.2021
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 114 военнослужащих 19.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
20.01.2021 04:12
Рубрика: Власть

Посольство РФ направило в Госдеп США ноту из-за отключения связи

Посольство России направило в Госдепартамент США ноту из-за отключения связи в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке. Ранее самим генконсульством был направлен запрос в местное отделение Госдепа, говорится в заявлении, опубликованном в Facebook посольства.

Посольство РФ: США стали инициаторами "визовой войны" с Россией

Дипломаты требуют оперативно устранить имеющиеся проблемы, которые серьезно осложняют работу загранучреждения. "Обратили внимание на возникшие трудности у российских соотечественников при получении консульских услуг из-за отключения всех линий связи. Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую", - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в российском генконсульстве, находящемся в центре Манхэттена, отключены порядка 30 телефонных линий, наблюдаются перебои с интернетом. По словам представителя дипмиссии Алексея Топольского, сотовая связь тоже работает с перебоями.

Менеджер компании, которая предоставляет услуги телефонной связи генконсульству РФ в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости, что специалисты в курсе неполадок и работает над их устранением. В чем причина проблемы не уточняется.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Россия и США

Главное сегодня

Антонов назвал санкции против "Северного потока-2" недобросовестной конкуренцией
Дональд Трамп выступил с прощальной речью
Меркель объявила о продлении карантина до 14 февраля
Посольство РФ направило в Госдеп США ноту из-за отключения связи
Путин оценил темпы газификации страны
"РГ" публикует поправки в закон о госуслугах
Шойгу перечислил задачи армии в 2021 году