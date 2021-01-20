Посольство РФ направило в Госдеп США ноту из-за отключения связи

Посольство России направило в Госдепартамент США ноту из-за отключения связи в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке. Ранее самим генконсульством был направлен запрос в местное отделение Госдепа, говорится в заявлении, опубликованном в Facebook посольства.

Дипломаты требуют оперативно устранить имеющиеся проблемы, которые серьезно осложняют работу загранучреждения. "Обратили внимание на возникшие трудности у российских соотечественников при получении консульских услуг из-за отключения всех линий связи. Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую", - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в российском генконсульстве, находящемся в центре Манхэттена, отключены порядка 30 телефонных линий, наблюдаются перебои с интернетом. По словам представителя дипмиссии Алексея Топольского, сотовая связь тоже работает с перебоями.

Менеджер компании, которая предоставляет услуги телефонной связи генконсульству РФ в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости, что специалисты в курсе неполадок и работает над их устранением. В чем причина проблемы не уточняется.