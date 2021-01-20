Аэрация водоемов позволяет столичной водной фауне выжить в мороз

Большинство прудов в Москве с наступлением холодов покрывается льдом, естественный доступ кислорода в них прекращается. Чтобы рыба и водные растения не задохнулись, специалисты Мосводостока проводят аэрацию. За процессом наблюдал корреспондент "РГ".

Как рассказали "РГ" в пресс-службе предприятия, всего на балансе находится 250 водоемов или 690 га водной глади в разных округах города. Специалисты Мосводостока следят за техническим состоянием прудов и озер, а зимой проводят аэрацию или насыщение кислородом воды. Для этого прорубают на замерзшем льду специальные лунки, сейчас прорублено 1,6 тыс. таких лунок.

- Патриаршие пруды - это искусственный водоем, можно сказать, что это ванная глубиной 1,8 метра и площадью один гектар, - рассказывает "РГ" заместитель начальника эксплуатационного гидротехнического района №1 Мосводостока. Дмитрий Куприенко. - Водоем специально не зарыбляли, но в нем водятся карпы, толстолобик, щука. Не каждый год, но наблюдаем карасей. Видимо, водоплавающие птицы заносят на лапах мальков или икринки этих рыб, и они вырастают до взрослого состояния. Это, к слову, хороший показатель нашей работы.

Перед началом сезона аэрации специальная лаборатория предприятия проводит анализы и на их основе дает рекомендации, сколько нужно подать газа и каким способом: естественным или принудительным. Так, если в воде кислорода немного не достает до нормы, можно коловоротом насверлить лунки аналогичные тем, что делают рыбаки. Через эти дырки в естественных условиях будет поступать воздух. Если стоят продолжительные морозы или толщина льда более 10 см - рекомендуют проводить ежедневную принудительную аэрацию. Для этого на льду прорубают лунку около полуметра в диаметре и ставят на нее специальный деревянный ящик, который потом вмораживают в лед. Таких ящиков на Патриаршем пруду стоит два, выкрашены они в яркий красный цвет, чтобы их проще было заметить, в том числе и фигуристам. А на этом пруду их немало даже днем, хотя на берегу стоит табличка, что выходить на лед запрещено. Сам процесс аэрации несложен. К водоему подъезжает газель с компрессором и кислородными баллонами. Бригада из двух человек открывает на льду ящик, пешней скалывают намерзший лед, осколки вынимают сачком и опускают в воду шланг. Включают кислородную установку, и через шланг газ поступает в воду. Нередко, если морозы за -20, в бурлящую воду приплывают рыбы, чтобы подышать и пощекотать в этой "жемчужной ванне" плавники. Впрочем, в этот день никто из водоплавающих не приплыл. Если на лед выходить опасно, а аэрация требуется, специалисты Мосводостока могут с берега или с технической дорожки, проложенной по периметру водоема, просверлить новые дыры и пустить кислород через них. Средний сеанс "процедуры" - 15-20 минут в каждый ящик. Одна бригада в день проводит аэрацию 15 водоемов. Контролирует эффект этой работы лаборатория, которая раз в месяц забирает пробы воды.

Как только завершается зимний период, со дна и водной глади начинают убирать мусор, а в некоторые водоемы доливают воды, ведь, в том же Патриаршем пруду нет своего родника. Еще несколько десятков водоемов ждет капитальный ремонт, но их перечень сейчас уточняется.

Кстати, если заметили на водоеме необычного цвета лед или воду, аварию на водосточных сетях, подтопление территории и другие происшествия, можно обращаться в круглосуточную диспетчерскую Мосводостока 8(495)657-87-03 или в единый центр 8(495) 777-77-77.