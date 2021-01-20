Более 29 тысячи консультаций получили москвичи в киоске "Ваш инвестиционный консультант"

Более 29 тысяч обращений от предпринимателей и инвесторов поступило в прошлом году в информационный киоск "Ваш инвестиционный консультант". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Чаще всего граждане спрашивали о порядке участия в городских аукционах, о том, как правильно оформить заявку на участие в торгах, какие документы нужно собрать для этого и как посмотреть объекты, выставленные на торги.

"Помимо этого, в прошлом году сотрудники информационного киоска стали консультировать инвесторов по вопросам заключения электронных договоров купли-продажи городской недвижимости", - отметил Ефимов.

Обратиться в информационный киоск "Ваш инвестиционный консультант" могут как участники городских торгов, так и все желающие принять в них участие. Получить консультацию можно по телефону 8 (499) 652-60-25 или по электронной почте investcons-tender@mos.ru.