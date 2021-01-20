Более 29 тысячи консультаций получили москвичи в киоске "Ваш инвестиционный консультант"

Новости

СК начал проверку после отравления детей в Подмосковье 16:35
В Кузбассе откроют пункты вакцинации в торговых центрах 16:29
Собянин: За три года в Москве планируется построить 30 поликлиник 16:28
Музей космонавтики анонсировал мероприятия к 60-летию первого полета 16:19
В Подмосковье отравились более 40 школьников 16:11
В Сочи дети устроили катание на санках по мемориалу воинской славы 16:05
Вакцину "Спутник V" протестируют на детях в этом году 16:04
Полиция отчиталась о борьбе с преступностью в прошедшем году 15:55
Экс-главу Чебаркуля приговорили к шести годам колонии 15:45
Михаил Ефремов заболел в тюрьме 15:38
В Подмосковье задержан полицейский за взятку в четверть миллиона 15:38
Володин: Вопроса о ковид-паспортах в повестке Думы нет 15:30
В Иркутске на 16 лет осудили вербовщика террористической организации 15:29
Создатель "Эффекта бабочки" Энтони Рулен умер в 51 год 15:29
В Москве закрыли 65 нелегальных игровых заведений 15:20
Завершена реставрация витражей бывшего павильона "Поволжье" на ВДНХ 15:13
В Подмосковье водителей предупредили о ледяном дожде 15:12
На Кубани театры и дома культуры откроются с 21 января 15:07
ЦБ РФ хочет прямо ограничить выдачу кредитов закредитованным гражданам 15:05
Москалькова выразила сожаление, что среди помилованных Трампом нет россиян 15:03
В КЧР объявили экстренное предупреждение из-за возможного схода лавин 15:02
В Минске озабочены эрозией международных соглашений 14:45
На Урале потерявшую управление иномарку протаранил грузовик 14:39
Вышел тизер фильма о правительнице Скандинавии от создателей "Моста" 14:30
Росгвардия запустила флэшмоб в поддержку лыжника Александра Большунова 14:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В чем причины схода лавин и можно ли избежать жертв
В чем причины схода лавин и можно ли избежать жертв
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
20.01.2021 16:28
Рубрика: Экономика

Более 29 тысячи консультаций получили москвичи в киоске "Ваш инвестиционный консультант"

Текст: Ирина Рыбникова

Более 29 тысяч обращений от предпринимателей и инвесторов поступило в прошлом году в информационный киоск "Ваш инвестиционный консультант". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
За год почти 5 млн человек стали инвесторами на Московской бирже

Чаще всего граждане спрашивали о порядке участия в городских аукционах, о том, как правильно оформить заявку на участие в торгах, какие документы нужно собрать для этого и как посмотреть объекты, выставленные на торги.

"Помимо этого, в прошлом году сотрудники информационного киоска стали консультировать инвесторов по вопросам заключения электронных договоров купли-продажи городской недвижимости", - отметил Ефимов.

Обратиться в информационный киоск "Ваш инвестиционный консультант" могут как участники городских торгов, так и все желающие принять в них участие. Получить консультацию можно по телефону 8 (499) 652-60-25 или по электронной почте investcons-tender@mos.ru.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В России создается новая коалиция левых сил
Вакцину "Спутник V" протестируют на детях в этом году
Госдума официально обвинила Запад в политике двойных стандартов
В ходе спецоперации в Чечне уничтожили шестерых боевиков
В Германии раскритиковали санкции США по "Северному потоку-2"
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков