Первую инновационную станцию экомониторинга установили в Печатниках

Новая инновационная станция контроля воздуха позволит не только контролировать в непрерывном режиме уровень загрязнения атмосферного воздуха, но и сразу выводить данные на большое табло. Подробности выяснил корреспондент "РГ".

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы, новая станция измеряет в воздухе количество угарного газа, сероводорода, оксида азота, улавливает частицы с размером до 10 микрон, метан, а также метеопараметры: температуру, давление, силу и направление ветра. Всю информацию датчики выводят на большое светодиодное табло. При этом новая АСКЗА имеет прозрачные стены, что позволяет наблюдать за работой высокоточного газоаналитического оборудования.

"Станция подсвечивается изнутри меняющимся в зависимости от уровня загрязнения цветом. При приближении к станции срабатывают датчики движения, которые включают большой монитор, он демонстрирует собранную информацию, - рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. - Сейчас Москва - это единственный регион в России, в котором ведется подобный непрерывный экологический мониторинг. Место расположения станции выбрано не случайно. Территория возле метро "Текстильщики" находится на границе двух районов. Эти районы испытывают значительную техногенную нагрузку интенсивных транспортных потоков по Волгоградскому проспекта и Люблинской улице".

Как отметил гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, станция поможет отслеживать экологические показатели, но и может заинтересовать школьников и студентов, которые посещают с экскурсиями особую экономическую зону.

Столичные экологи отметили, что это будет не единственная подобная станция. Аналогичные могут появиться в местах, являющимися точками притяжения, привлекающих крупный поток горожан и гостей столицы.

Напомним, что модернизация, автоматических станций московского экомониторинга проводится постоянно. Так, за последние 10 лет ГПБУ "Мосэкомониторинг" ввела в эксплуатацию 24 новые станции. В 2020 году заменены 13 автоматических станций, у которых закончился срок полезного использования. В 2021 году будут установлены две новые АСКЗА - в районах Некрасовка и Западное Дегунино.