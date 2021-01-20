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20.01.2021 13:48
Рубрика: Происшествия

Под Костромой двух пенсионеров убили из-за 2,7 тысячи рублей

Текст: Элина Труханова (Кострома)

В Костромской области раскрыты два убийства пожилых людей, совершенных в корыстных целях.

По информации регионального следственного управления СК РФ, в январе 2020 года в своем доме в деревне Лаврово Нерехтского района было обнаружено тело 70-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. В результате кропотливой работы следственных органов и полиции выяснилось, что двое ранее судимых мужчин - 40 и 45-лет - проникли в дом к пенсионеру в надежде раздобыть там крупную сумму денег. Однако нашли они всего 1,5 тысячи рублей. Убив хозяина дома, преступники кроме денег прихватили с собой и личные вещи пенсионера.

В Пскове адвоката задержали по подозрению в убийстве

В СУ СК сообщили, что в процессе расследования этого дела были получены сведения о совершении этими же людьми аналогичного преступления в декабре 2019 года в деревне Дуново Нерехтского района.

- Там был убит живший в частном доме 89-летний пенсионер, - рассказала официальный представитель СУ СК РФ по Костромской области Ольга Вакурова. - Его тело обвиняемые вывезли за несколько километров от деревни и сбросили в канаву. Из жилища потерпевшего они похитили имущество и деньги в сумме около 1,2 тысячи рублей.

Скелетированные останки убитого были обнаружены при осмотре автодороги и прилегающей к ней территории в Нерехтском районе.

По информации регионального СУ, обоим фигурантам уголовного дела - жителям Костромской области - предъявлено обвинение в убийстве двух человек, сопряженном с разбоем. Один из них по ходатайству следствия арестован, второй уже находится в местах лишения свободы по приговору суда за ранее совершенное хищение чужого имущества.

- Следователи совместно с оперативными сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Костромской области проверяют причастность обвиняемых к совершению других преступлений, - добавила Ольга Вакурова.

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