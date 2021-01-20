В Москве работают более 160 онлайн-клубов для старшего поколения

За 2020 год в столице России открылось три новых клубных пространства "Мой социальный центр", проведено более 8 тысяч мероприятий, в том числе более 1,3 тысячи в онлайн-формате, и создано более 300 клубов по интересам. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Несмотря на пандемию, мы не прерывали развитие основных городских проектов. Так, за прошедший год в Москве появилось три новых современных клубных городских пространства "Мой социальный центр". Теперь их в Москве восемь. В прошедшем году проект перешел в онлайн-формат работы с жителями старшего поколения. Тысячи москвичей с удовольствием занимаются творчеством и общаются с единомышленниками. В текущих условиях было очень важно создать все условия для того, чтобы возрастные жители столицы продолжили жить активно и интересно. Сейчас на базе центров работает более 350 клубов по интересам, 164 из них успешно перешли в онлайн-формат. Благодаря этому даже во время домашнего режима участники обмениваются опытом, проводят встречи и просто приятно проводят время в обществе близких по духу ровесников. Мы и в дальнейшем планируем продолжать развивать проект и увеличивать не только количество клубов и активностей, но и число центров".

Сегодня в Москве действуют восемь "Моих социальных центров". В 2019 году для горожан были открыты пять центров: первыми стали "Марьина Роща" и "Таганский". Еще три городских клубных пространства, которые открылись в предновогоднюю неделю, стали подарком для представителей старшего поколения: "Преображенское", "Южное Бутово" и "Чертаново Северное". В 2020 году в Москве стало еще больше точек притяжения для горожан - сеть пополнилась новыми пространствами в районах Сокольники, Ломоносовский и в поселении Щапово.

Несмотря на то, что из-за коронавируса приходилось корректировать работу центров, посетители провели год активно и интересно. Состоялось более восьми тысяч мероприятий, а москвичи посетили центры более 100 тысяч раз. Одним из самых знаменательных событий стал масштабный праздник "МСЦ - там, где твое сердце", организованный с 29 по 31 июля в честь первого дня рождения проекта. За три дня в праздничных мероприятиях приняли участие более 10 тысяч человек.

Еще одним ярким событием стал чемпионат кроссвордов "Нескучный ЗОЖ", который стартовал 25 августа в рамках проекта "МСЦ - территория ЗОЖ". Специалисты отмечают, что разгадывание кроссвордов позитивно влияет на когнитивные функции мозга и является отличной профилактикой таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и деменция. Более 3,7 тысячи москвичей, принявших участие в чемпионате, знают об этом. Кроме этого, "Мои социальные центры" регулярно публикуют новые кроссворды на сайте "Я дома".

Более 1,3 тысячи событий прошли в онлайн-формате. Например, был создан проект "Сказки внукам". В рамках проекта бабушки и дедушки записывают видеосказки для воспитанников детских домов. За 2,5 месяца к проекту присоединились 244 участника, которые записали 305 сказок. На YouTube-канале столичного департамента труда и социальной защиты населения уже опубликовано более 130 роликов. Среди рассказчиков есть и известные люди: Николай Дроздов, Дмитрий Притула, Андрей Леонов, Андрей Державин, Евгений Маргулис, Анна Шатилова и другие.