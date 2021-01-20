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20.01.2021 17:54
Рубрика: Происшествия

В Шереметьево таксист взял с пассажирки 17 тысяч за поездку по аэропорту

Текст: Сергей Бабкин

В столичном аэропорту Шереметьево таксист взял с пассажирки 17 тысяч рублей за поездку между терминалами, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по ЦФО.

Фото: iStock
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Женщине нужно было проехать между терминалами D и B. За круг по дороге водитель потребовал 17 тысяч по действующему тарифу. Женщина заплатила и пожаловалась сотрудникам транспортной полиции.

Сотрудники линейного отдела установили 38-летнего водителя. Таксист сказал, что взял "точно по счетчику". Тем не менее, часть денег он вернул. Пассажирка заявила, что претензий больше не имеет, но полиция все равно начала проверку.

В регионах Происшествия Преступления Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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