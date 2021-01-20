В Шереметьево таксист взял с пассажирки 17 тысяч за поездку по аэропорту

В столичном аэропорту Шереметьево таксист взял с пассажирки 17 тысяч рублей за поездку между терминалами, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по ЦФО.

Женщине нужно было проехать между терминалами D и B. За круг по дороге водитель потребовал 17 тысяч по действующему тарифу. Женщина заплатила и пожаловалась сотрудникам транспортной полиции.

Сотрудники линейного отдела установили 38-летнего водителя. Таксист сказал, что взял "точно по счетчику". Тем не менее, часть денег он вернул. Пассажирка заявила, что претензий больше не имеет, но полиция все равно начала проверку.