Чукотский поселок остался без отопления в 20-градусный мороз

Жители поселка Беринговский на Чукотке остались без отопления из-за аварии.

Как сообщается на сайте администрации Анадырского района, утром 20 января сломался электродвигатель сетевого насоса. Его заменили на резервный, но давление оказалось слишком слабым. Из-за этого была остановлена котельная и снижена температура теплоносителя в батареях.

Без тепла остаются семь социально-значимых объектов и 36 жилых домов. Рабочие устраняют неполадки.

Сегодня в Анадырском районе Чукотки - 20-градусный мороз, идет снег.