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20.01.2021 07:42
Рубрика: Происшествия

Чукотский поселок остался без отопления в 20-градусный мороз

Текст: Юлия Гарднер

Жители поселка Беринговский на Чукотке остались без отопления из-за аварии.

В Челябинске из-за аварии остались без тепла более 65 жилых домов

Как сообщается на сайте администрации Анадырского района, утром 20 января сломался электродвигатель сетевого насоса. Его заменили на резервный, но давление оказалось слишком слабым. Из-за этого была остановлена котельная и снижена температура теплоносителя в батареях.

Без тепла остаются семь социально-значимых объектов и 36 жилых домов. Рабочие устраняют неполадки.

Сегодня в Анадырском районе Чукотки - 20-градусный мороз, идет снег.

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