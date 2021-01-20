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20.01.2021 04:48
Рубрика: Происшествия

В Якутске пять человек отравились газами от бензиновой мотопомпы

Текст: Владимир Таюрский

В Якутске возбуждено уголовное дело по факту острого ингаляционного отравления пяти человек, в том числе трех детей.

19 января две девочки семи и восьми лет, 14-летний мальчик, 62-летний мужчина и 64-летняя женщина, проживающие в одной квартире, были экстренно госпитализированы. Медики констатировали у них острое ингаляционное отравление неизвестным веществом средней и тяжелой степени тяжести.

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В тот же день информация об этом была направлена в правоохранительные органы. Выехавшие на место происшествия следователи установили, что причиной отравления стала работавшая в подъезде жилого дома бензиновая мотопомпа.

"Проведен осмотр места происшествия, опросы и иные неотложные проверочные мероприятия, в ходе которых установлено, что причиной отравления жильцов квартиры явилось производство работниками управляющей компании в первом подъезде работ по откачке воды из-под дома с использованием бензиновой мотопомпы без обеспечения необходимой вентиляции", - сообщается на сайте следственного управления СК России по Якутии.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Люди, причастные к выполнению работ, уже допрошены. Ход следствия взят на контроль руководством следственного управления.

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