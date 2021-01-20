За сутки в России подтверждено 21 152 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,6% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Санкт-Петербург 3347

2 Москва 2452

3 Московская область 994

4 Нижегородская область 488

5 Воронежская область 389

6 Свердловская область 389

7 Ростовская область 388

8 Красноярский край 326

9 Хабаровский край 302

10 Вологодская область 301

11 Челябинская область 299

12 Пермский край 298

13 Самарская область 285

14 Республика Карелия 280

15 Иркутская область 260

16 Архангельская область 257

17 Волгоградская область 256

18 Республика Крым 251

19 Саратовская область 250

20 Ульяновская область 244

21 Мурманская область 238

22 Ставропольский край 236

23 Омская область 235

24 Пензенская область 231

25 Приморский край 228

26 Ленинградская область 227

27 Тверская область 222

28 Кировская область 219

29 Забайкальский край 218

30 Ханты-Мансийский автономный округ 215

31 Калининградская область 207

32 Тульская область 198

33 Краснодарский край 198

34 Псковская область 197

35 Алтайский край 193

36 Брянская область 190

37 Удмуртская Республика 190

38 Республика Коми 189

39 Ярославская область 189

40 Астраханская область 186

41 Белгородская область 184

42 Новгородская область 183

43 Смоленская область 181

44 Курская область 179

45 Орловская область 177

46 Ивановская область 176

47 Оренбургская область 171

48 Республика Башкортостан 168

49 Тюменская область 161

50 Калужская область 157

51 Тамбовская область 155

52 Владимирская область 155

53 Липецкая область 152

54 Республика Саха (Якутия) 151

55 Республика Бурятия 150

56 Республика Дагестан 150

57 Новосибирская область 144

58 Сахалинская область 131

59 Амурская область 125

60 Рязанская область 119

61 Томская область 112

62 Ямало-Ненецкий автономный округ 110

63 Кемеровская область 110

64 Республика Хакасия 109

65 Республика Чувашия 108

66 Курганская область 107

67 Кабардино-Балкарская Республика 96

68 Севастополь 95

69 Республика Калмыкия 87

70 Республика Татарстан 87

71 Республика Мордовия 81

72 Карачаево-Черкесская Республика 80

73 Республика Северная Осетия-Алания 79

74 Камчатский край 72

75 Республика Адыгея 62

76 Чеченская Республика 59

77 Костромская область 56

78 Республика Ингушетия 52

79 Республика Марий Эл 48

80 Республика Алтай 34

81 Республика Тыва 30

82 Магаданская область 25

83 Еврейская автономная область 10

84 Ненецкий автономный округ 6

85 Чукотский автономный округ 6 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 633 952 случая (+0,59%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Алтай, Республика Тыва 0,2%

2. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Костромская область, Еврейская автономная область 0,3%

3. Республика Ингушетия, Томская область, Кемеровская область 0,4% За последние сутки подтверждено 597 смертей Санкт-Петербург 72 Москва 65 Московская область 37 Ростовская область 27 Красноярский край 25 Краснодарский край 19 Нижегородская область 16 Свердловская область 16 Воронежская область 15 Республика Саха (Якутия) 12 Республика Чувашия 11 Пермский край 11 Алтайский край 11 Вологодская область 10 Ульяновская область 10 Республика Хакасия 10 Иркутская область 10 Владимирская область 9 Ивановская область 9 Республика Крым 9 Самарская область 9 Смоленская область 8 Тульская область 8 Мурманская область 8 Республика Дагестан 8 Омская область 8 Белгородская область 7 Ленинградская область 7 Ставропольский край 7 Саратовская область 7 Ханты-Мансийский автономный округ 7 Новосибирская область 7 Севастополь 6 Челябинская область 6 Брянская область 5 Липецкая область 5 Волгоградская область 5 Удмуртская Республика 5 Приморский край 5 Ярославская область 4 Республика Татарстан 4 Оренбургская область 4 Костромская область 3 Курская область 3 Тамбовская область 3 Тверская область 3 Архангельская область 3 Забайкальский край 3 Амурская область 3 Хабаровский край 3 Орловская область 2 Республика Карелия 2 Республика Калмыкия 2 Кабардино-Балкарская Республика 2 Республика Мордовия 2 Пензенская область 2 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 Республика Тыва 2 Кемеровская область 2 Республика Бурятия 2 Магаданская область 2 Рязанская область 1 Республика Коми 1 Псковская область 1 Астраханская область 1 Республика Марий Эл 1 Тюменская область 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 67 220 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 290 человек Москва 4770 Санкт-Петербург 2855 Московская область 1301 Нижегородская область 494 Смоленская область 473 Мурманская область 468 Ивановская область 421 Республика Крым 404 Свердловская область 397 Челябинская область 378 Воронежская область 375 Ханты-Мансийский автономный округ 355 Псковская область 345 Красноярский край 345 Ростовская область 332 Брянская область 320 Архангельская область 318 Иркутская область 317 Новгородская область 315 Хабаровский край 313 Вологодская область 307 Ставропольский край 306 Пермский край 303 Республика Карелия 295 Самарская область 269 Саратовская область 266 Волгоградская область 261 Липецкая область 258 Тверская область 258 Приморский край 258 Тамбовская область 246 Забайкальский край 245 Ленинградская область 241 Белгородская область 239 Ямало-Ненецкий автономный округ 238 Республика Хакасия 234 Кировская область 232 Омская область 214 Новосибирская область 209 Тульская область 206 Республика Бурятия 200 Удмуртская Республика 191 Краснодарский край 189 Республика Коми 185 Республика Дагестан 181 Ярославская область 172 Чеченская Республика 169 Оренбургская область 165 Ульяновская область 165 Республика Башкортостан 164 Кемеровская область 164 Курская область 157 Тюменская область 151 Пензенская область 149 Калужская область 145 Сахалинская область 145 Орловская область 137 Республика Калмыкия 132 Владимирская область 131 Кабардино-Балкарская Республика 130 Амурская область 121 Томская область 119 Костромская область 115 Калининградская область 113 Рязанская область 101 Курганская область 94 Астраханская область 88 Республика Чувашия 88 Алтайский край 82 Севастополь 80 Республика Мордовия 76 Республика Татарстан 76 Республика Адыгея 73 Карачаево-Черкесская Республика 71 Республика Северная Осетия - Алания 68 Камчатский край 64 Республика Алтай 54 Республика Саха (Якутия) 50 Республика Марий Эл 43 Республика Ингушетия 35 Республика Тыва 29 Магаданская область 25 Еврейская автономная область 13 Ненецкий автономный округ 5 Чукотский автономный округ 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 027 316. Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом