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20.01.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 21 152 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,6% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1   Санкт-Петербург   3347
  • 2   Москва   2452
  • 3   Московская область   994
  • 4   Нижегородская область   488
  • 5   Воронежская область   389
  • 6   Свердловская область   389
  • 7   Ростовская область   388
  • 8   Красноярский край   326
  • 9   Хабаровский край   302
  • 10   Вологодская область   301
  • 11   Челябинская область   299
  • 12   Пермский край   298
  • 13   Самарская область   285
  • 14   Республика Карелия   280
  • 15   Иркутская область   260
  • 16   Архангельская область   257
  • 17   Волгоградская область   256
  • 18   Республика Крым   251
  • 19   Саратовская область   250
  • 20   Ульяновская область   244
  • 21   Мурманская область   238
  • 22   Ставропольский край   236
  • 23   Омская область   235
  • 24   Пензенская область   231
  • 25   Приморский край   228
  • 26   Ленинградская область   227
  • 27   Тверская область   222
  • 28   Кировская область   219
  • 29   Забайкальский край   218
  • 30   Ханты-Мансийский автономный округ   215
  • 31   Калининградская область   207
  • 32   Тульская область   198
  • 33   Краснодарский край   198
  • 34   Псковская область   197
  • 35   Алтайский край   193
  • 36   Брянская область   190
  • 37   Удмуртская Республика   190
  • 38   Республика Коми   189
  • 39   Ярославская область   189
  • 40   Астраханская область   186
  • 41   Белгородская область   184
  • 42   Новгородская область   183
  • 43   Смоленская область   181
  • 44   Курская область   179
  • 45   Орловская область   177
  • 46   Ивановская область   176
  • 47   Оренбургская область   171
  • 48   Республика Башкортостан   168
  • 49   Тюменская область   161
  • 50   Калужская область   157
  • 51   Тамбовская область   155
  • 52   Владимирская область   155
  • 53   Липецкая область   152
  • 54   Республика Саха (Якутия)   151
  • 55   Республика Бурятия   150
  • 56   Республика Дагестан   150
  • 57   Новосибирская область   144
  • 58   Сахалинская область   131
  • 59   Амурская область   125
  • 60   Рязанская область   119
  • 61   Томская область   112
  • 62   Ямало-Ненецкий автономный округ   110
  • 63   Кемеровская область   110
  • 64   Республика Хакасия   109
  • 65   Республика Чувашия   108
  • 66   Курганская область   107
  • 67   Кабардино-Балкарская Республика   96
  • 68   Севастополь   95
  • 69   Республика Калмыкия   87
  • 70   Республика Татарстан   87
  • 71   Республика Мордовия   81
  • 72   Карачаево-Черкесская Республика   80
  • 73   Республика Северная Осетия-Алания   79
  • 74   Камчатский край   72
  • 75   Республика Адыгея   62
  • 76   Чеченская Республика   59
  • 77   Костромская область   56
  • 78   Республика Ингушетия   52
  • 79   Республика Марий Эл   48
  • 80   Республика Алтай   34
  • 81   Республика Тыва   30
  • 82   Магаданская область   25
  • 83   Еврейская автономная область   10
  • 84   Ненецкий автономный округ   6
  • 85   Чукотский автономный округ   6

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 633 952 случая (+0,59%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Алтай, Республика Тыва 0,2%
  • 2. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Костромская область, Еврейская автономная область 0,3%
  • 3. Республика Ингушетия, Томская область, Кемеровская область 0,4%
За последние сутки подтверждено 597 смертей
  1. Санкт-Петербург 72
  2. Москва 65
  3. Московская область 37
  4. Ростовская область 27
  5. Красноярский край 25
  6. Краснодарский край 19
  7. Нижегородская область 16
  8. Свердловская область 16
  9. Воронежская область 15
  10. Республика Саха (Якутия) 12
  11. Республика Чувашия 11
  12. Пермский край 11
  13. Алтайский край 11
  14. Вологодская область 10
  15. Ульяновская область 10
  16. Республика Хакасия 10
  17. Иркутская область 10
  18. Владимирская область 9
  19. Ивановская область 9
  20. Республика Крым 9
  21. Самарская область 9
  22. Смоленская область 8
  23. Тульская область 8
  24. Мурманская область 8
  25. Республика Дагестан 8
  26. Омская область 8
  27. Белгородская область 7
  28. Ленинградская область 7
  29. Ставропольский край 7
  30. Саратовская область 7
  31. Ханты-Мансийский автономный округ 7
  32. Новосибирская область 7
  33. Севастополь 6
  34. Челябинская область 6
  35. Брянская область 5
  36. Липецкая область 5
  37. Волгоградская область 5
  38. Удмуртская Республика 5
  39. Приморский край 5
  40. Ярославская область 4
  41. Республика Татарстан 4
  42. Оренбургская область 4
  43. Костромская область 3
  44. Курская область 3
  45. Тамбовская область 3
  46. Тверская область 3
  47. Архангельская область 3
  48. Забайкальский край 3
  49. Амурская область 3
  50. Хабаровский край 3
  51. Орловская область 2
  52. Республика Карелия 2
  53. Республика Калмыкия 2
  54. Кабардино-Балкарская Республика 2
  55. Республика Мордовия 2
  56. Пензенская область 2
  57. Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  58. Республика Тыва 2
  59. Кемеровская область 2
  60. Республика Бурятия 2
  61. Магаданская область 2
  62. Рязанская область 1
  63. Республика Коми 1
  64. Псковская область 1
  65. Астраханская область 1
  66. Республика Марий Эл 1
  67. Тюменская область 1
  68. Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 67 220 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 290 человек
  1. Москва 4770
  2. Санкт-Петербург 2855
  3. Московская область 1301
  4. Нижегородская область 494
  5. Смоленская область 473
  6. Мурманская область 468
  7. Ивановская область 421
  8. Республика Крым 404
  9. Свердловская область 397
  10. Челябинская область 378
  11. Воронежская область 375
  12. Ханты-Мансийский автономный округ 355
  13. Псковская область 345
  14. Красноярский край 345
  15. Ростовская область 332
  16. Брянская область 320
  17. Архангельская область 318
  18. Иркутская область 317
  19. Новгородская область 315
  20. Хабаровский край 313
  21. Вологодская область 307
  22. Ставропольский край 306
  23. Пермский край 303
  24. Республика Карелия 295
  25. Самарская область 269
  26. Саратовская область 266
  27. Волгоградская область 261
  28. Липецкая область 258
  29. Тверская область 258
  30. Приморский край 258
  31. Тамбовская область 246
  32. Забайкальский край 245
  33. Ленинградская область 241
  34. Белгородская область 239
  35. Ямало-Ненецкий автономный округ 238
  36. Республика Хакасия 234
  37. Кировская область 232
  38. Омская область 214
  39. Новосибирская область 209
  40. Тульская область 206
  41. Республика Бурятия 200
  42. Удмуртская Республика 191
  43. Краснодарский край 189
  44. Республика Коми 185
  45. Республика Дагестан 181
  46. Ярославская область 172
  47. Чеченская Республика 169
  48. Оренбургская область 165
  49. Ульяновская область 165
  50. Республика Башкортостан 164
  51. Кемеровская область 164
  52. Курская область 157
  53. Тюменская область 151
  54. Пензенская область 149
  55. Калужская область 145
  56. Сахалинская область 145
  57. Орловская область 137
  58. Республика Калмыкия 132
  59. Владимирская область 131
  60. Кабардино-Балкарская Республика 130
  61. Амурская область 121
  62. Томская область 119
  63. Костромская область 115
  64. Калининградская область 113
  65. Рязанская область 101
  66. Курганская область 94
  67. Астраханская область 88
  68. Республика Чувашия 88
  69. Алтайский край 82
  70. Севастополь 80
  71. Республика Мордовия 76
  72. Республика Татарстан 76
  73. Республика Адыгея 73
  74. Карачаево-Черкесская Республика 71
  75. Республика Северная Осетия - Алания 68
  76. Камчатский край 64
  77. Республика Алтай 54
  78. Республика Саха (Якутия) 50
  79. Республика Марий Эл 43
  80. Республика Ингушетия 35
  81. Республика Тыва 29
  82. Магаданская область 25
  83. Еврейская автономная область 13
  84. Ненецкий автономный округ 5
  85. Чукотский автономный округ 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 027 316.

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