За сутки в России подтверждено 21 152 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,6% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Санкт-Петербург 3347
- 2 Москва 2452
- 3 Московская область 994
- 4 Нижегородская область 488
- 5 Воронежская область 389
- 6 Свердловская область 389
- 7 Ростовская область 388
- 8 Красноярский край 326
- 9 Хабаровский край 302
- 10 Вологодская область 301
- 11 Челябинская область 299
- 12 Пермский край 298
- 13 Самарская область 285
- 14 Республика Карелия 280
- 15 Иркутская область 260
- 16 Архангельская область 257
- 17 Волгоградская область 256
- 18 Республика Крым 251
- 19 Саратовская область 250
- 20 Ульяновская область 244
- 21 Мурманская область 238
- 22 Ставропольский край 236
- 23 Омская область 235
- 24 Пензенская область 231
- 25 Приморский край 228
- 26 Ленинградская область 227
- 27 Тверская область 222
- 28 Кировская область 219
- 29 Забайкальский край 218
- 30 Ханты-Мансийский автономный округ 215
- 31 Калининградская область 207
- 32 Тульская область 198
- 33 Краснодарский край 198
- 34 Псковская область 197
- 35 Алтайский край 193
- 36 Брянская область 190
- 37 Удмуртская Республика 190
- 38 Республика Коми 189
- 39 Ярославская область 189
- 40 Астраханская область 186
- 41 Белгородская область 184
- 42 Новгородская область 183
- 43 Смоленская область 181
- 44 Курская область 179
- 45 Орловская область 177
- 46 Ивановская область 176
- 47 Оренбургская область 171
- 48 Республика Башкортостан 168
- 49 Тюменская область 161
- 50 Калужская область 157
- 51 Тамбовская область 155
- 52 Владимирская область 155
- 53 Липецкая область 152
- 54 Республика Саха (Якутия) 151
- 55 Республика Бурятия 150
- 56 Республика Дагестан 150
- 57 Новосибирская область 144
- 58 Сахалинская область 131
- 59 Амурская область 125
- 60 Рязанская область 119
- 61 Томская область 112
- 62 Ямало-Ненецкий автономный округ 110
- 63 Кемеровская область 110
- 64 Республика Хакасия 109
- 65 Республика Чувашия 108
- 66 Курганская область 107
- 67 Кабардино-Балкарская Республика 96
- 68 Севастополь 95
- 69 Республика Калмыкия 87
- 70 Республика Татарстан 87
- 71 Республика Мордовия 81
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 80
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 79
- 74 Камчатский край 72
- 75 Республика Адыгея 62
- 76 Чеченская Республика 59
- 77 Костромская область 56
- 78 Республика Ингушетия 52
- 79 Республика Марий Эл 48
- 80 Республика Алтай 34
- 81 Республика Тыва 30
- 82 Магаданская область 25
- 83 Еврейская автономная область 10
- 84 Ненецкий автономный округ 6
- 85 Чукотский автономный округ 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 633 952 случая (+0,59%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Алтай, Республика Тыва 0,2%
- 2. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Костромская область, Еврейская автономная область 0,3%
- 3. Республика Ингушетия, Томская область, Кемеровская область 0,4%
За последние сутки подтверждено 597 смертей
- Санкт-Петербург 72
- Москва 65
- Московская область 37
- Ростовская область 27
- Красноярский край 25
- Краснодарский край 19
- Нижегородская область 16
- Свердловская область 16
- Воронежская область 15
- Республика Саха (Якутия) 12
- Республика Чувашия 11
- Пермский край 11
- Алтайский край 11
- Вологодская область 10
- Ульяновская область 10
- Республика Хакасия 10
- Иркутская область 10
- Владимирская область 9
- Ивановская область 9
- Республика Крым 9
- Самарская область 9
- Смоленская область 8
- Тульская область 8
- Мурманская область 8
- Республика Дагестан 8
- Омская область 8
- Белгородская область 7
- Ленинградская область 7
- Ставропольский край 7
- Саратовская область 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 7
- Новосибирская область 7
- Севастополь 6
- Челябинская область 6
- Брянская область 5
- Липецкая область 5
- Волгоградская область 5
- Удмуртская Республика 5
- Приморский край 5
- Ярославская область 4
- Республика Татарстан 4
- Оренбургская область 4
- Костромская область 3
- Курская область 3
- Тамбовская область 3
- Тверская область 3
- Архангельская область 3
- Забайкальский край 3
- Амурская область 3
- Хабаровский край 3
- Орловская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Калмыкия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Пензенская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Тыва 2
- Кемеровская область 2
- Республика Бурятия 2
- Магаданская область 2
- Рязанская область 1
- Республика Коми 1
- Псковская область 1
- Астраханская область 1
- Республика Марий Эл 1
- Тюменская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 67 220 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 290 человек
- Москва 4770
- Санкт-Петербург 2855
- Московская область 1301
- Нижегородская область 494
- Смоленская область 473
- Мурманская область 468
- Ивановская область 421
- Республика Крым 404
- Свердловская область 397
- Челябинская область 378
- Воронежская область 375
- Ханты-Мансийский автономный округ 355
- Псковская область 345
- Красноярский край 345
- Ростовская область 332
- Брянская область 320
- Архангельская область 318
- Иркутская область 317
- Новгородская область 315
- Хабаровский край 313
- Вологодская область 307
- Ставропольский край 306
- Пермский край 303
- Республика Карелия 295
- Самарская область 269
- Саратовская область 266
- Волгоградская область 261
- Липецкая область 258
- Тверская область 258
- Приморский край 258
- Тамбовская область 246
- Забайкальский край 245
- Ленинградская область 241
- Белгородская область 239
- Ямало-Ненецкий автономный округ 238
- Республика Хакасия 234
- Кировская область 232
- Омская область 214
- Новосибирская область 209
- Тульская область 206
- Республика Бурятия 200
- Удмуртская Республика 191
- Краснодарский край 189
- Республика Коми 185
- Республика Дагестан 181
- Ярославская область 172
- Чеченская Республика 169
- Оренбургская область 165
- Ульяновская область 165
- Республика Башкортостан 164
- Кемеровская область 164
- Курская область 157
- Тюменская область 151
- Пензенская область 149
- Калужская область 145
- Сахалинская область 145
- Орловская область 137
- Республика Калмыкия 132
- Владимирская область 131
- Кабардино-Балкарская Республика 130
- Амурская область 121
- Томская область 119
- Костромская область 115
- Калининградская область 113
- Рязанская область 101
- Курганская область 94
- Астраханская область 88
- Республика Чувашия 88
- Алтайский край 82
- Севастополь 80
- Республика Мордовия 76
- Республика Татарстан 76
- Республика Адыгея 73
- Карачаево-Черкесская Республика 71
- Республика Северная Осетия - Алания 68
- Камчатский край 64
- Республика Алтай 54
- Республика Саха (Якутия) 50
- Республика Марий Эл 43
- Республика Ингушетия 35
- Республика Тыва 29
- Магаданская область 25
- Еврейская автономная область 13
- Ненецкий автономный округ 5
- Чукотский автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 027 316.