НИУ ВШЭ и Прикамье будут сотрудничать

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел встречу с ректором национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Ярославом Кузьминовым.

НИУ ВШЭ - один из ведущих и крупнейших университетов России. В нем работают более 100 исследовательских институтов и центров и 45 международных лабораторий, возглавляемых ведущими зарубежными учеными. Столица Прикамья - один из четырех городов страны, где открыт филиал вуза.

В пермском кампусе ВШЭ есть четыре научных подразделения. Это международная лаборатория экономики нематериальных активов, научно-учебная лаборатория междисциплинарных эмпирических исследований, научно-учебная лаборатория учебных корпусов и Центр прикладной экономики. Кроме того, НИУ ВШЭ является одним из участников приоритетного проекта Пермского края - сетевого IT-университета. Обучение специалистов в университете осуществляется в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ".

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Пермского края и НИУ ВШЭ в направлении подготовки квалифицированных специалистов и использования научного и экспертного потенциала университета для разработки и оценки региональных проектов в транспортной отрасли, сельском хозяйстве, градостроительстве, культуре и IT-сфере. В частности, Дмитрий Махонин отметил масштабные планы к юбилею краевой столицы.

- Планы амбициозные. На сегодняшний день в программу подготовки юбилея вошли более 100 объектов. Это строительство и модернизация учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, транспортной инфраструктуры, - отметил глава региона. - К 300-летию Перми планируем обновить трамвайный парк региональной столицы на 50 процентов, также продолжаем преобразование общественного городского пространства: реконструкция набережной и эспланады. Запущен масштабный проект "Зеленое кольцо", который предусматривает обустройство кромочных пешеходных улиц вдоль рек Данилиха и Егошиха. Это первый этап создания водно-зеленого каркаса Перми.

Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены возможные направления взаимодействия в области развития новых управленческих компетенций руководителей цифровой трансформации в Пермском крае.

В частности, Ярослав Кузьминов предложил совместное проведение в Перми публичных сессий-дискуссий с участием ведущих экспертов НИУ ВШЭ и Пермского края в области приоритетных направлений развития региона.

Глава региона также представил наработки Пермского края в сфере IT. В регионе активно развиваются технопарки, IT-технологии внедряются в социальную сферу и государственное управление, а система ЭПОС запущена с 1 сентября 2020 года во всех школах Прикамья.

По словам Дмитрия Махонина, правительство края и дальше не будет снижать внимание к IT-сектору.

- Нам есть что показать, и есть куда развиваться. Уже сейчас в регионе порядка 16 тысяч специалистов занято в отрасли. Одна из ключевых задач краевых властей - сделать Пермский край регионом успешных людей, людей нового поколения и IT-индустрии. Рассчитываем, что за ближайшую трехлетку количество занятых в IT-сфере достигнет числа более 22 тысяч, - сказал губернатор Прикамья.

Ярослав Кузьминов отметил, что сегодня большой потенциал имеют коворкинг-лаборатории робототехники и компетенции IT для для детей и молодежи в жилых кварталах. По мнению ректора НИУ ВШЭ у Пермского края есть все возможности для развития этого направления.