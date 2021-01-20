В Пермском крае заведующую детсадом осудили за кражу 2,5 млн рублей

В Пермском крае суд признал 46-летнюю жительницу города Кунгура виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4, статьи № 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следствием и судом было установлено, что осужденная, являясь руководителем частного детского сада, присвоила бюджетные денежные средства. С этой целью она в течение трех лет предоставляла в министерство образования и науки Пермского края документы, содержавшие заведомо ложные сведения.

В частности, женщина искусственно завышала количество воспитанников детского сада в табелях учета посещаемости детских групп. Это позволило ей ощутимо увеличить объем субсидий, которые предоставлялись детскому саду государством. В результате мошенница причинила бюджету Пермского края ущерб в размере 2,5 миллиона рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, а также обязал ее возместить причиненный ущерб.