В Прикамье создают условия стимулирования инвестиций во всех отраслях

В рамках прошедшего в столице Гайдаровского форума "Россия и мир: вызовы нового десятилетия" состоялась экспертная дискуссия "Как перейти к бюджету развития регионов?".

В ней приняли участие первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, первый заместитель министра экономического развития России Андрей Иванов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и главы других регионов.

Как отметил Леонид Горнин, в понятие бюджета развития входят не только прямые расходы на развитие социальной инфраструктуры в регионах, но и расходы в виде субсидий, налоговых преференций. По его словам, прошедший год имел беспрецедентный уровень дополнительной поддержки субъектов РФ, оказанной федеральными властями.

- В целом это более 1,3 триллиона рублей, начиная от дотаций и заканчивая иными межбюджетными трансфертами. Уже сейчас мы предусмотрели в законе о федеральном бюджете 100 миллиардов рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов в бюджеты регионов. Государство также выделит миллиард на поддержку органов местного самоуправления, - сказал он.

В ходе дискуссии губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в 2020 году из-за сокращения налога на прибыль выпадающие доходы в Прикамье составили 26 миллиардов рублей. При этом глава региона подчеркнул, что, несмотря на это, регион не сократил своих инвестиционных и социальных обязательств.

- В бюджете на трехлетний период, который был принят в регионе минувшей осенью, 70 процентов составляют текущие социальные обязательства, все остальное - инвестиции, в том числе на поддержку бизнеса и реализацию уже существующих проектов. Очень важно, что в прошлом году никто из инвесторов Прикамья не отказался от реализации своих планов, - подчеркнул Дмитрий Махонин.

Губернатор добавил, что в прошлом году для поддержки развития инвестиций на уровне региона были приняты два закона: об инвестиционном налоговом вычете и пониженной ставке по налогу на прибыль для региональных инвестиционных проектов.

Кроме того, Пермский край заключил с компанией "СИБУР" соглашение о взаимодействии при создании в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ) в Осенцовском промышленном узле. По предварительной оценке, только первые два резидента принесут в экономику не менее 12 миллиардов рублей

На привлечение инвесторов нацелена задача увеличения количества территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в регионе. Сегодня в Прикамье этот статус присвоен двум муниципалитетам - Чусовому и Нытве.

- Чусовской ТОСЭР занимает по рейтингам седьмое место в стране. В нем зарегистрировано порядка 20 резидентов, - уточнил глава Прикамья.

Власти Пермского края активно развивают несырьевой сектор экономики, поддерживая инвестиционные проекты в сельском хозяйстве, IT-сфере, малом и среднем предпринимательстве. В 2020 году регион принял решение о субсидировании переработчиков молочной продукции длительного хранения. Благодаря этому в крае были запущены проекты создания крупнейшего в стране хранилища сыров, производства "немолока", сухого и сгущенного молока.

Поддержкой разработчиков IT-решений занимаются два частных технопарка. До 2026 года в Пермском крае планируется открыть пять индустриальных парков.

- Пермский край - это не только промышленность, нефтепереработка и большая химия. Это сложная, яркая, интересная экономика, где есть место сельскому хозяйству и услугам, IT и индустриальному сектору, - подчеркнул Дмитрий Махонин.

В ходе дискуссии губернатор Прикамья обратил внимание на реформу институтов развития, которая сегодня реализуется в стране. Он предложил больше внимания уделять работе в региональных отделениях.

- Нужно чтобы институты развития сами предлагали поддержку инвесторам на местах и разъясняли о возможностях тех или иных инструментов, которые государство готово предложить, - заметил глава Пермского края.

Сегодня региональные власти вместе Государственной корпорацией развития России ВЭБ.РФ реализуют проекты строительства семи школ на территории Прикамья. В завершение Дмитрий Махонин подчеркнул, что власти региона нацелены на долгосрочное планирование - минимум 10 лет. На этот срок, в частности, была разработана первая в крае программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также разрабатывается Стратегия социально-экономического развития.