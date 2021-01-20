В новогодние каникулы возрожденный после 30-летнего перерыва любительский театр "Альтернатива" дал два премьерных показа по мотивам пьесы Григория Горина "Забыть Герострата". В трескучие морозы спектакль собрал аншлаги. Увидеть Герострата и других персонажей из древнегреческого Эфеса захотели жители Барнаула, Бийска, Новосибирска, Москвы, Краснодарского края, сел Усть-Пристань, Косиха, Троицкое, Павловск, Михайловское. Этот проект начался поздней осенью 2019 года. Одним из его инициаторов стал автор статьи, спецкор "РГ" в Барнауле Сергей Зюзин, сыгравший роль Клеона.

Актуальная античность

В начале, действительно, было Слово - встреча выпускников филологического факультета Алтайского госуниверситета. Факультет закрыли в 2013-м (в руководстве вуза решили, что "скрипач не нужен"), и нам, группе выпускников восьмидесятых годов, пришлось все организовывать без административного ресурса. Встречу приурочили к 9 мая 2019 года. Прибыли на нее жители края и необъятной России, граждане Германии и Израиля. Прошло все душевно и трогательно. Было множество воспоминаний, в том числе о факультетском театре "Альтернатива", последний спектакль которого состоялся в 1988 году, когда закончилась эпоха время эзопова языка и обо всем заговорили в открытую.

Мы не сговаривались заранее с моим однокурсником, другом и коллегой Леонидом Вихревым, но, когда я предложил поставить спектакль, Леонид подхватил: "А я пьесу давно присмотрел - "Забыть Герострата". Пьеса написана в 1972 году, но общее впечатление после прочтения: Горин будто сегодня поставил в ней последнюю точку. В какой-то мере наш спектакль стал попыткой исповеди моего поколения, сформировавшегося в восьмидесятые годы. Шукшин мучился вопросом, что с нами происходит, а Горин предсказал, что с нами произошло. Мы жаждали перемен и надеялись жить в "прекрасном далёко", но в девяностые что-то пошло не так. Мы проспали нашествие геростратов.

Энтузиасты и профессионалы

При распределении ролей старой гвардии из "Альтернативы" достались роли повелителя Эфеса Тиссаферна, поджигателя Герострата, архонта Клеона и Тюремщика. Григорий Горин дал жизнь в пьесе 11 персонажам, мы добавили двенадцатого - Человек театра "раздвоился". Позвали в проект давних знакомых по студенческим театрам 1980-х. Так мы нашли Ростовщика, Гончара и Цирюльника. Еще несколько ролей достались друзьям, которые давно подозревались нами в тайной любви к театральным подмосткам. Дебютантами стали директор музея и педагог дополнительного образования, а также спортивный журналист с военным прошлым, ему досталась роль Каменщика. Эриту, жрицу сгоревшего храма Артемиды, сыграла еще одна журналистка. Трое выпускниц филфака взвалили на себя организационно-хозяйственные и иные хлопоты.

В афише спектакля художник Алексей Шелепов использовал образ"красного петуха". Фото: Театр "Альтернатива"

Такой сложный спектакль без участия профессионалов осилить было невозможно. На роль Клементины, жены Тиссаферна, пригласили актрису краевого театра драмы Марию Сазонову, выпускницу курса Валерия Золотухина. Ее старший брат Михаил Сазонов, окончивший режиссерские курсы в Алтайском институте культуры, но затем ушедший в совершенно другую профессию, взялся за постановку. Согласилась помочь хореограф Оксана Малышева из Алтайского музыкального театра. Художником по костюмам стала Татьяна Королькова, музыкальным редактором - Александр Крутиев.

"Что собрались поджигать?"

Сценографией уговорили заняться победителя и лауреата международных и всероссийских конкурсов дизайнеров Алексея Шелепова. Шелепов после основательного штудирования пьесы предложил в качестве ключевого элемента сценографии использовать 20-литровую металлическую канистру. Идея сработала безошибочно - она сразу вызвала нужные ассоциации: "Что собрались поджигать?". Канистры заменили нам стулья, подушки, амфоры, мешки с рыбой и даже младенца. Для осуществления замысла художника понадобилось 25 металлических емкостей, и тут выяснилось, что найти их не так-то просто. Они стали почти что раритетом - автолюбители перешли на пластиковую тару. Канистры привозили с дач и деревень, покупали на рынке, одна оказалась трофейной, 1943 года выпуска. Кроме того, Шелепов настоял: низ афиши с красными и черными петухами надо непременно подпалить. Получилось стильно и убедительно. Входными билетами стали спичечные коробки со стикерами, где красовалось название спектакля - напоминание, что в каждом из нас может жить Герострат.

Искусство сильнее пандемии

При подготовке спектакля нам помогали фермеры, адвокаты, бывшие работники угрозыска, педагоги, медики, культработники, предприниматели, мастера из вспомогательных цехов краевых театров, военные, сотрудники МЧС. Мы поменяли несколько репетиционных площадок: "застольный" период начинали в офисе "РГ", далее Краевой дворец молодежи, ДК Барнаула, зал ИД "Алтапресс" и, наконец, частный "Крепостной театр", где и прошли премьерные показы.

Мы собирались "разродиться" спектаклем в мае прошлого года. Но в марте театральные площадки Барнаула были закрыты из-за пандемии. Второй раз премьера была назначена на конец октября, до заветного срока оставалось две недели, но тут половину труппы свалил коронавирус. У одного из артистов было поражено 50 процентов легких. История с "Геростратом" стала напоминать муки древнегреческого мифологического героя. Черные и белые камни Клеона, верховного судьи Эфеса, слились в заколдованный камень Сизифа. Мы возобновили репетиции в середине ноября. Вскоре стало ясно: другого времени, кроме новогодних каникул, для премьеры не будет - придется поступиться ими ради искусства. И боги приняли нашу жертву. Хотя до самого последнего момента возникали разные помехи и неприятности. Цирюльник в декабре сломал руку. Клементина травмировала ногу на репетиции в своей "драме". Клеон переборщил на репетиции с эмоциями - разбил вазу и фужер, сломал швабру. 4 января пропал голос у Герострата - на последнем прогоне перешел на сиплый шепот. Режиссер запретил ему говорить вплоть до начала спектакля.

P. S.

...Я сидел в гримерке с пересохшим от волнения горлом и думал: "Чем-то наша ситуация напоминает блокадный Ленинград. В Барнауле не рвутся снаряды и бомбы, но он в осаде коронавируса, от которого люди гибнут каждый день. Но они все так же тянутся к прекрасному. И ничто их не остановило - ни страх, ни холод. В зале аншлаг. Маски скрывают выражение лиц, но глаза-то блестят. А потом был счастливый финал. Долгие овации, крики "браво" и все остальное, что случается после успешных премьер. За последние дни мы получили массу добрых слов и похвал, в том числе от незнакомых людей. Нет смысла их повторять - можно прочитать в соцсетях. Лично для меня главное в том, что мы сделали общее и нужное многим дело, а искусство снова оказалось сильнее любых катаклизмов. Напоследок у нас с Гориным к вам просьба: "Не пытайтесь облегчить свою память забвением".

Между тем

Режиссура - занятие сложнейшее и не всегда благодарное. Но вся "Альтернатива" будет счастлива, если Михаил Сазонов вернется в профессию. У него для этого есть все, а в Барнауле с режиссерами туго.

Кто кого играл

Люди театра - Игорь Коротков (директор музея) и Ирина Усольцева (педагог дополнительного образования).

Тиссаферн - Леонид Вихрев (журналист).

Клементина - Мария Сазонова (актриса краевого театра драмы).

Клеон - Сергей Зюзин.

Герострат - Игорь Беляев (предприниматель).

Крисипп - Сергей Агафонов (школьный учитель).

Эрита - Анжелика Соболева (журналист).

Тюремщик - Эдуард Клиппенштейн (руководитель пресс-службы завода АТИ).

Гончар - Сергей Грязнов (сотрудник Центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий).

Каменщик - Александр Черный (журналист).

Цирюльник - Александр Ляшенко (предприниматель) и Станислав Иконников (юрист).