В Иркутске на 16 лет осудили вербовщика террористической организации

В Иркутске прошло заседание военного суда, на котором был озвучен вердикт по делу 28-летнего разнорабочего, который обвинялся в том, что призывал людей вступать в террористическую организацию.

По данным силовиков, фигурант через мессенджер связался с вербовщиками запрещенной в России организации "Исламское государство", прошел инструктаж, и стал свою очередь зазывать в эту структуру других. Делал он это с помощью распространения в приложениях разных материалов, которые оправдывали терроризм, призывал финансировать группировку.

Его задержали около года назад - в феврале 2020-го - и изъяли тактическую экипировку, средства связи, инструкцию по изготовлению бомб.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Иркутской области, ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы: при этом первые семь лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока - в колонии строгого режима.

Также вынесен приговор еще двум обвиняемым - за приготовление к участию в деятельности международной террористической организации и призывы к запрещенной деятельности. Один из фигурантов осужден на три года в тюрьме, плюс год - в колонии строгого режима, второму назначено три года в колонии общего режима.

"Все трое являются гражданами государств Средней Азии. Их незаконная деятельность пресечена и расследована сотрудниками УФСБ России по Иркутской области. Все преступления совершены на территории Иркутской области и не связаны друг с другом", - передает агентство.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности "ИГ" и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.