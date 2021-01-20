В Туве экс-начальника угрозыска буду судить за сожжение задержанного

Уголовное дело в отношении экс-главы отделения уголовного розыска КМ УМВД по Кызылу направлено в суд для рассмотрения по существу. Бывшего руководителя обвиняют в убийстве человека с особой жестокостью, совершенном группой лиц, сообщает СУ СК по Республике Тыва. Само преступление было совершено 7 марта 2008 года.

По версии следствия, обвиняемый, находясь при исполнении служебных обязанностей, опрашивал задержанного местного жителя по поводу кражи чужого имущества. Из-за возникшей личной неприязни экс-глава отделения угрозыска вместе с подчиненным сотрудником вывез молодого человека в безлюдное место, облил бензином и поджег.

После этого подчиненный много раз ударил горевшего заживо молотком по голове. Мужчина скончался на месте. После убийства виновники завалили тело погибшего автошинами с досками и подожгли.

Дело удалось раскрыть благодаря совместной работе следователей отделения по расследованию преступлений прошлых лет, по расследованию особо важных дел с сотрудниками управления уголовного розыска и отдела собственной безопасности МВД по Республике Тыва, отметили в ведомстве. Второй соучастник преступления находится в розыске.

Экс-начальнику угрозыска грозит лишение свободы сроком до 20 лет либо пожизненное заключение.