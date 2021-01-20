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20.01.2021 11:58

Почти 15 тысяч новых объектов присоединили к сетям "Россети Северный Кавказ" в 2020 году

"Россети Северный Кавказ" в 2020 году подключили к централизованным электрическим сетям компании в регионах Северо-Кавказского федерального округа 14,8 тысячи объектов. Новым потребителям суммарно выдана мощность порядка 308 МВт.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

В Чеченской Республике специалисты осуществили 5 206 технологических присоединений на 46 МВт.

Энергетики Дагестана выполнили обязательства по 3 446 заявкам на более чем 55 МВт.

На Ставрополье к сетям регионального филиала подключили 2 082 объекта почти на 100 МВт.

В Кабардино-Балкарии 1 238 новым потребителям выдано 32,7 МВт.

Специалисты в Северной Осетии выдали 35,4 МВт мощности 1 308 заявителям.

В Карачаево-Черкесии исполнено 1 124 договора технологического присоединения на 23,4 МВт.

В Ингушетии 359 новых объектов обеспечены 15,5 МВт мощности.

В рамках поручений президента РФ "Россети Северный Кавказ" обеспечили электроэнергией два многофункциональных мобильных госпиталя минобороны РФ для пациентов с диагнозом COVID-19 в городах Дербент и Хасавюрт Республики Дагестан.

Также в числе крупных предприятий, которым энергокомпания обеспечила выдачу необходимой мощности, - Учебно-лабораторный корпус естественно-научных дисциплин Ингушского государственного университета в Республике Ингушетия; Верхнебалкарская МГЭС в Кабардино-Балкарии; микрорайон "Новый город" в Северной Осетии; Старомарьевская солнечная электростанция и завод по производству семян на Ставрополье.

"Технологическое присоединение - одна из важнейших социальных функций энергокомпании, поскольку речь идет о содействии во всех сферах деятельности, в том числе увеличении количества новых рабочих мест, повышении конкурентоспособности отечественных производителей, инвестиционной привлекательности регионов. Наша цель - максимально повысить доступность сетевой инфраструктуры для всех групп потребителей. Каждый проект - особый. В каждом случае "Россети Северный Кавказ" гарантируют заявителю надежность и высокое качество электроснабжения", - подчеркнул генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия

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