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20.01.2021 15:19
Рубрика: Общество

#СпасибоВрачам

В Железноводске собрали огромное панно из тысяч посланий медикам
Текст: Михаил Сухарев
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 10(8361)
Необычное полотно площадью 45 квадратных метров разместили на здании мэрии популярного курорта Кавказских Минеральных Вод.
Панно вывесили на здании городской мэрии. Фото: Фото: пресс-служба администрации Железноводска Панно вывесили на здании городской мэрии. Фото: Фото: пресс-служба администрации Железноводска
Панно вывесили на здании городской мэрии. Фото: Фото: пресс-служба администрации Железноводска

Добрые слова в адрес всех медиков написали жители и гости города на маленьких листочках, а затем из них собрали портреты двух докторов: нашего современника, который лечит больных с коронавирусом, и его коллеги времен Великой Отечественной войны, спасающего жизни раненых солдат и офицеров.

Фото: Евгений Козырев
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- В январе, когда мы отмечаем день освобождения города от фашистских захватчиков, то обязательно вспоминаем и самоотверженную работу медиков курорта во время ВОВ. А сегодня наши врачи опять на передовой - теперь они борются с COVID-19. Мы хотим, чтобы они чувствовали поддержку и благодарность земляков и отдыхающих со всей страны. Поэтому организовали патриотическую акцию #СпасибоВрачам, - рассказал корреспонденту "РГ" глава Железноводска Евгений Моисеев.

Основой для панно стали 4286 записок от благодарных пациентов, которые пришли на Ставрополье из 38 регионов страны. В том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Тюмени, а также множества других городов.

"Спасибо героям в белых халатах!", "Здоровья и бодрости!", "Удачи и мужества!", "Спасибо вам за труд!" - такими короткими, но емкими словами люди поддержали медиков.

Записки собирали волонтеры в специально развернутом штабе акции прямо на пороге знаменитой Пушкинской галереи с первого декабря и до Нового года. Затем художники начали составлять из них двойной портрет врачей. Эскиз был сделан заранее, так что после обработки всех записок оставалось лишь расположить их на одной поверхности и отретушировать цвета, чтобы картина, как говорится, сложилась.

Отметим, что на инсталляции также разместили слова известного московского врача первой половины XIX века Федора Гааза: "Спешите делать добро". В 1809-1810 годах доктор путешествовал по Кавказу и исследовал местные минеральные источники. Именно Гааз открыл знаменитые воды в Железноводске и Ессентуках и исследовал их целебные свойства. После этого началось строительство курортов.

А сейчас в здравницах КМВ уже предлагают дополнительные реабилитационные процедуры пациентам, которые переболели коронавирусом. Об этом рассказал на недавнем "круглом столе" в Совете Федерации мэр Кисловодска Александр Курбатов.

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- Мы готовы к приему наших граждан, которые переболели коронавирусной инфекцией, имеют разного рода осложнения и нуждаются в восстановительном лечении, - сообщил он. - Я попросил специалистов всех санаторно-курортных учреждений, когда они обсуждают заезд гостей, предоставлять дополнительные программы, интересоваться, перенес ли человек коронавирусную инфекцию. В случае, если он болел, предполагается более углубленное обследование и назначение реабилитационных процедур.

Так, в Кисловодске разработаны специальные программы по разным видам патологий, которые возникают в связи с коронавирусом.

Кстати

С началом Великой Отечественной войны правительство страны приняло решение организовать на месте всесоюзных здравниц эвакогоспитали. Под них переоборудовали почти все профсоюзные и ведомственные санатории и дома отдыха на всех курортах Кавказских Минеральных Вод. Военные врачи трудились круглосуточно, на их счету только в Железноводске более 40 тысяч спасенных жизней солдат и офицеров.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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