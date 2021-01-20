"Я решил: если не поступлю в театральный, то пойду в медицинский. В театральный я поступил, но желание препарировать у меня осталось" - так говорит о себе Вадим Данцигер, который приехал из Москвы в Мурманск на должность художественного руководителя Мурманского областного драматического театра. Спектакли, поставленные им, практически всегда идут при полном зале. Областные власти еще не дали разрешения на открытие театра, но под спудом карантина зреют интересные и интригующие перемены в театральной жизни Мурманска. О некоторых из них Вадим Данцигер рассказал "Российской газете".

Вадим Иосифович, каковы ваши впечатления от Мурманска?

Вадим Данцигер: Это целая палитра: красивый залив, сопки, береговые террасы и город на них. В какой-то мере я знаком с подобным ландшафтом, поскольку два года работал во Владивостоке в качестве главного режиссера. Мне безумно нравятся море, корабли, северная природа. Кроме того, Мурманск - не просто морской, а во многом военно-морской город. Такая тематика мне близка, и в подобных городах я чувствую себя очень органично. Полагаю, что это на уровне генетической связи, поскольку еще до Второй мировой войны мой дедушка служил военно-морским полярным летчиком и его часть базировалась на аэродромах Кольского полуострова. Конечно, в этом есть романтическая составляющая, но дело не столько в морской романтике, сколько в психотипе живущих здесь людей - рыбаков и военных. Моряки всегда вызывали у меня ощущение людей настоящей мужской профессии.

Как продвигается начавшийся еще в 2015 году ремонт главного здания театра на проспекте Ленина в Мурманске? Этот долгострой вызывает справедливые нарекания жителей города.

Вадим Данцигер: С директором театра мы мониторим стройку практически каждую неделю. Видно, что все сдвинулось с мертвой точки, стройка идет полным ходом, и мы очень рассчитываем, что темпы не будут сбавлены, а сроки не сорвутся.

Радует то, что расширятся технические возможности. Очень серьезно изменится машинерия сцены. Появится много новшеств. В частности, работа с декорациями будет компьютеризирована, это позволит управлять ими с пульта. Уже не придется тянуть вручную всякие канаты, можно устанавливать скорость подъема и спуска декораций. Актеру будет проще, безопаснее и комфортнее, например, "взлететь" над сценой. Профессию монтировщика сцены это не отменит, но его работа упростится. Предстоит полностью заменить световое оборудование.

Многое изменится и для зрителя. Театр будет полностью отреставрирован, появятся новые зрительные ряды, комфортные кресла, более удобный буфет. Улучшится акустика зала.

Вы не представляете, как соскучились артисты по своей сцене! Вести "цыганский" образ жизни, жить на чемоданах в здании кинотеатра, которое для театра подходит мало. Все ждут не дождутся возвращения домой.

В театре Владивостока вы ставили "Вассу Железнову" Горького, поднимая актуальнейший вопрос современности: может ли цель оправдывать средства. Этот спектакль был в репертуаре первого сезона областного драмтеатра. Поставите ли вы эту пьесу в Мурманске сейчас?

Вадим Данцигер: Этому спектаклю уже около трех лет, и за истекшее время данный вопрос стал еще актуальнее. Собственно, именно об этом и писалась пьеса в своей первой редакции, по которой она ставилась во Владивостоке. Большинство знают ее по второму варианту 1923 года. Но в первом обозначена другая природа конфликта, и, на мой взгляд, она сильнее. Вторая редакция уже была некоторой адаптацией Горького к реалиям времени, более компромиссной. Что касается постановки пьесы в Мурманске, то мы настолько далеко вперед еще не смотрели. У нас составлен определенный план на 2021 год. Горького в нем нет, но я очень люблю этого автора и с огромным удовольствием обратился бы к нему снова. В любом случае это будет сложный проект, не игровой и не развлекательный, и необходимо "мониторить" публику, насколько она к этому готова.

Каким жанрам вы отдаете предпочтение? Нет ли у вас ощущения, что зрители несколько устали от современных комедий?

Вадим Данцигер: Чистые комедии я не люблю. Мне как режиссеру в них просто скучно. Собственно, там не особенно нужен режиссер, комедийные пьесы-ситкомы просто следует ставить так, как они написаны. И будет смешно, и зрителям понравится. Но ведь недаром говорится, что смех без причины - признак дурачины. Идти в этом направлении мне неинтересно, я люблю сочетания жанров, когда есть и смешное, и трагичное. У Мейерхольда есть хорошее определение - "трагизм с улыбкой на лице". Это направление мне кажется более правильным, учитывая наше время и нашу ментальность. Ведь миссия театра не в том, чтобы развлекать. Не театр должен идти за публикой, а публика - за театром. Нет, я не собираюсь кричать на каждом углу: "Мы должны воспитывать зрителя!" Здесь как с патриотизмом, который нередко набивает оскомину. Патриотизм - это не слова, это действия. О воспитании и о патриотизме не нужно много говорить, это просто нужно делать, иначе тебе не будут верить. В какой-то мере взаимоотношения театра и зрителя должны напоминать отношения родителей и детей. Это тонкий и сложный процесс, подразумевающий бережное и постепенное движение.

Выживет ли этот вид искусства при сегодняшнем обилии технических новшеств? И как вы смотрите на театр в формате онлайн?

Вадим Данцигер: Театр вечен. Он будет существовать, пока существует человечество. Его гибель предсказывали множество раз, и никогда эти прогнозы не оправдывались. Сейчас театр пытаются загнать в онлайн-формат, но он не может существовать ни в какой коробке, поскольку подразумевают прямую энергетическую "дозу". Ее можно получить только в живом контакте. Во время спектакля происходит прямой энергетический обмен между залом и сценой. Никакие технические изобретения, которые появились и еще появятся, не заменят театр. Сейчас, во время карантинных мер, это стало особенно понятно.

Что вы могли бы сказать о сегодняшнем репертуаре Мурманского областного драматического театра?

Вадим Данцигер: Мне сложно что-либо о нем сказать, потому что театр не играет. С точки зрения подбора пьес есть ряд вопросов, но получить на них ответы у меня пока нет возможности. Для этого мне необходимо увидеть сами спектакли. То, что мы репетируем, мы пока репетируем "в стол". Необходимо понять конъюнктуру региона, чем живут местные зрители, как они смеются и плачут, о чем они думают. Одно и то же два разных человека могут ощущать совершенно по-разному. Необходимо, чтобы театр начал играть, только тогда можно будет почувствовать реакцию зала. Могу сказать определенно: актеры, с которыми я работаю, вполне сохранили свою творческую форму. Осталось лишь дождаться, когда закончится "домашний арест".

О разнице между работой и служением

На ваш взгляд, что первичнее: драматург или театр, в котором идут его пьесы?

Вадим Данцигер: Если приводить аналогию с вагоном и локомотивом, то театр - это вагон, прицепленный к драматургу-локомотиву. Но это, конечно, грубое сравнение. Драматургия может быть слабой, но если в пьесе поднимается серьезная тема или заложена некая идея, которая зацепила меня как режиссера, то в процессе постановки мы "доводим" материал. Мы предлагаем автору внести поправки, и он соглашается, либо коррективы предлагает он сам. И дальше, после долгих споров, пьеса живет.

К сожалению, русская театральная школа очень сильно захромала. Театральная школа ведь берет основу в общеобразовательной школе, в общем уровне культуры, она тесно связана с жизнью общества. Реже, чем хотелось бы, встречается одержимость театром. Понимаю, у всех семьи, быт, кому-то надо бежать на халтуру, кому-то - на съемку... Когда говоришь: "Братцы, надо задержаться, надо доделать" - уже не видишь стопроцентной поддержки. А ведь одержимость заключается в том, что ты не "работаешь" в театре, ты живешь им, служишь ему. Сейчас остались те, кто служит, но стало больше тех, кто "работает".

Справка "РГ"

Вадим Данцигер родился 1 ноября 1969 года в Москве. В 1989 году окончил Иркутское театральное училище по специальности "Актер театра и кино". В 1997 году окончил Российскую академию театральных искусств (РАТИ-ГИТИС, мастерская Хейфеца). Работал в таких театрах, как театр имени Ермоловой (Москва), "Театр.doc", Пензенский областной драматический театр, Московский академический театр имени Маяковского, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, Драматический театр имени Глеба Дроздова "Колесо", Белгородский областной драматический театр и других. Постановки Вадима Данцигера становились лауреатами многочисленных театральных премий.