Вологжанин обокрал супермаркет, замотавшись в пододеяльник

В Харовском районе Вологодской области суд вынес приговор 49-летнему мужчине, который обокрал супермаркет, замотавшись в пододеяльник. Ближайшие год и восемь месяцев мужчина проведет в колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Кража в супермаркете произошла в середине октября прошлого года. Утром сотрудники магазина в Харовске обнаружили, что дверь вскрыта. Из торгового зала пропал алкоголь, продукты. Пытался злоумышленник и вскрыть кассу, да только перед закрытием продавцы сдали всю выручку.

Прибывшие на место полицейские первым делом стали смотреть записи с камер видеонаблюдения. Момент кражи камеры тоже запечатлели. Но злоумышленник пытался обмануть полицейских и перед входом в магазин замотался в пододеяльник. В таком виде он и совершил кражу.

Далее, как выяснили следователи, мужчина вышел из магазина, сложил украденные продукты в пододеяльник и пошел к себе домой, где, как следует из протокола, "частично употребил похищенное".

Но уже днем в дом к харовчанину пришли полицейские. Мужчина во всем признался и отдал синий пододеяльник, ставший в уголовном деле главным вещественным доказательством.

У мужчины ранее имелись конфликты с законом. Поэтому он приговорен к реальному сроку лишения свободы.