Житель Мурманской области задержан по подозрению в педофилии

Жителя города Кировска Мурманской области задержали по подозрению в педофилии. Как сообщили в региональном СУ СК, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении ребенка.

Как стало известно "РГ", по предварительным данным, 18-летний молодой человек обманом заманил к себе домой мальчика 8 лет. К счастью, ребенок не пострадал. Когда мальчик понял намерения хозяина квартиры, ему удалось убежать.

Также, как сообщил "РГ" источник, знакомый с материалами дела, подозреваемый имеет психические отклонения.