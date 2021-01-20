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20.01.2021 18:44
Рубрика: Происшествия

Житель Мурманской области задержан по подозрению в педофилии

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Жителя города Кировска Мурманской области задержали по подозрению в педофилии. Как сообщили в региональном СУ СК, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении ребенка.

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Как стало известно "РГ", по предварительным данным, 18-летний молодой человек обманом заманил к себе домой мальчика 8 лет. К счастью, ребенок не пострадал. Когда мальчик понял намерения хозяина квартиры, ему удалось убежать.

Также, как сообщил "РГ" источник, знакомый с материалами дела, подозреваемый имеет психические отклонения.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Мурманская область

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