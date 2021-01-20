В Сочи дети устроили катание на санках по мемориалу воинской славы

В Сочи несовершеннолетние после выпавшего снега, словно с горки, катались с мемориала, посвященного памяти местных жителей, погибших в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов. Видео происходящего появилось в Сети.

Выяснилось, что инцидент произошел на Завокзальном мемориальном комплексе Центрального района Сочи. Там было захоронено более двух тысяч бойцов Красной армии, скончавшихся от тяжелых ран в местных госпиталях.

Как "РГ" сообщили в пресс-службе прокуратуры Сочи, надзорное ведомство организовало проверку по факту осквернения мемориала. Сейчас полицейские устанавливают личности хулиганов.