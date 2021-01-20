Жителей Севастополя предупредили о ледяном дожде

В ближайшие сутки в Севастополе ожидается ледяной дождь, поэтому жителей города просят не пользоваться личным автотранспортом. Об этом сегодня сообщила пресс-служба городского правительства.

- В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, отрицательными температурами и осадками в виде ледяного дождя спецтехника Севавтодора дежурит во всех районах города для оперативного реагирования на изменение дорожной обстановки, - сообщили в пресс-службе.

Сегодня в течение суток, по данным Крымского гидрометцентра, в Севастополе возможен как дождь, так и мокрый снег. Температура воздуха предстоящей ночью - около ноля, а 21 января днем плюс семь - плюс девять градусов. На дорогах - гололедица.

Севастопольцев призвали пользоваться общественным транспортом. А если поездки на личном авто не избежать, жителей просят не выезжать на дороги на "летней резине", выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, воздерживаться от резких маневров.

О гололеде на автодорогах можно сообщать в диспетчерскую службу Севавтодора по телефону +7 978-998-59-83.