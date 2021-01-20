Жителей Севастополя предупредили о ледяном дожде

Новости

На Кубани театры и дома культуры откроются с 21 января 15:07
ЦБ РФ хочет прямо ограничить выдачу кредитов закредитованным гражданам 15:05
Москалькова выразила сожаление, что среди помилованных Трампом нет россиян 15:03
В КЧР объявили экстренное предупреждение из-за возможного схода лавин 15:02
На Урале потерявшую управление иномарку протаранил грузовик 14:39
Вышел тизер фильма о правительнице Скандинавии от создателей "Моста" 14:30
Росгвардия запустила флэшмоб в поддержку лыжника Александра Большунова 14:29
В России составили рейтинг самых оптимистичных городов 14:28
Путин поздравил Кадырова с уничтожением группы боевиков 14:23
Песков заявил о скорой отладке процесса вакцинации от коронавируса 14:16
Сериал "Сквозь снег" продлен на третий сезон 14:11
В Петербурге завели дело на мужчину, напавшего на врача поликлиники 14:10
Матвиенко: "Ковидные паспорта" в России не нужны 14:09
Песков заявил об отсутствии подготовки в Кремле к инаугурации Байдена 14:04
В Омской ракетной армии вакцинировали от COVID-19 около 3 тыс. военных 13:59
Вышел русский трейлер "Аферистки" с Розамунд Пайк и Динклэйджем 13:53
Володин рассказал о планах Госдумы на зарубежные поездки 13:51
Песков заявил о желании видеть Бута и Ярошенко на свободе 13:47
У Матвиенко обнаружены антитела к коронавирусу 13:45
"Острые козырьки" завершатся полнометражном фильмом 13:43
Володин рассказал о ходе вакцинации депутатов 13:42
Госпитализированный экс-футболист "Зенита" Малафеев: В целом все хорошо 13:42
Оператором экранизации The Last of Us станет россиянка Ксения Середа 13:42
В ходе спецоперации в Чечне уничтожили шестерых боевиков 13:37
Умерла актриса и режиссер Ренита Григорьева 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В чем причины схода лавин и можно ли избежать жертв
В чем причины схода лавин и можно ли избежать жертв
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
20.01.2021 13:44
Рубрика: Общество

Жителей Севастополя предупредили о ледяном дожде

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В ближайшие сутки в Севастополе ожидается ледяной дождь, поэтому жителей города просят не пользоваться личным автотранспортом. Об этом сегодня сообщила пресс-служба городского правительства.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде на юге европейской части РФ

- В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, отрицательными температурами и осадками в виде ледяного дождя спецтехника Севавтодора дежурит во всех районах города для оперативного реагирования на изменение дорожной обстановки, - сообщили в пресс-службе.

Сегодня в течение суток, по данным Крымского гидрометцентра, в Севастополе возможен как дождь, так и мокрый снег. Температура воздуха предстоящей ночью - около ноля, а 21 января днем плюс семь - плюс девять градусов. На дорогах - гололедица.

Севастопольцев призвали пользоваться общественным транспортом. А если поездки на личном авто не избежать, жителей просят не выезжать на дороги на "летней резине", выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, воздерживаться от резких маневров.

О гололеде на автодорогах можно сообщать в диспетчерскую службу Севавтодора по телефону +7 978-998-59-83.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Песков не исключил нового формата Послания президента
Госдума официально обвинила Запад в политике двойных стандартов
Миронов подтвердил объединение "Справедливой России" с двумя партиями
В ходе спецоперации в Чечне уничтожили шестерых боевиков
В Германии раскритиковали санкции США по "Северному потоку-2"
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России