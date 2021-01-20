На Урале потерявшую управление иномарку протаранил грузовик

В Челябинской области выясняют обстоятельства серьезного ДТП на трассе М5, в котором погибла 57-летняя женщина и пострадал ее пассажир. Иномарку, за рулем которой находилась погибшая, развернуло на трассе под идущий следом большегруз, сообщили в среду в ГИБДД региона.

- Инцидент произошел сегодня около 12.40 часов на 1806 километре автодороги М5 под Чебаркулем, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - По предварительным данным 57-летняя женщина за рулем Opel Meriva не справилась с управлением в снегопад и допустила занос транспортного средства. После чего произошло столкновение легкового автомобиля с двигавшимся попутно большегрузом Scania под управлением 48-летнего мужчины.

В результате женщина-водитель скончалась на месте происшествия, ее пассажир госпитализирован с травмами разной степени тяжести.