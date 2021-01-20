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20.01.2021,  
10:45
Текст:  Антон Валагин

Россия создаст плавучие аэродромы в Арктике

Фото: Владимир Баранов/РИА Новости Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/РИА Новости

Невское ПКБ приступило к разработке плавучего аэродрома для арктического региона.

Фото: Минобороны РФ
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Выполняются проработки архитектурно-конструктивных обликов плавучих аэродромов и островов, пишет ТАСС со ссылкой на материалы ПКБ, посвященные 90-летию предприятия. Эти платформы могут применяться для обеспечения работы военной, спасательной и транспортной авиации в Арктике, выполнения других задач Министерства обороны, разработки новых газовых месторождений.

Плавучие аэродромы обеспечивают всепогодную работу авиации в условиях Заполярья, парируя продольную и поперечную качку платформы во время взлетов и посадок, отметили в ПКБ.

Невское проектно-конструкторское бюро - единственный в России разработчик авианесущих кораблей и тренажерных комплексов для них. Здесь были спроектированы советские авианесущие крейсера типов "Кондор", "Киев" и "Кречет", а также тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

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